Сегодня 11:57 Место злой силы не терпит гостей: опытный таежник исчез рядом с местом пропажи Усольцевых Shot: в 2019 году около места исчезновения Усольцевых пропал опытный таежник 0 0 0 Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look / www.globallookpress.com Происшествия

Спасатели

Туризм

Семья

Красноярский край

В районе Минской петли, где таинственно исчезла семья Усольцевых, и раньше пропадали люди. В разное время здесь терялись опытный таежник и рыбак, хотя они хорошо знали местность и умели ориентироваться в тайге. Что известно о странном исчезновении мужчин и почему одну из гор издревле считают местом злой силы — в материале 360.ru.

Почему считается местом силы Инструктор — проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко рассказал aif.ru, что места, где исчезла семья Усольцевых, некоторые называют мистическими. По его словам, скалы в районе Кутурчинского Белогорья между реками Мана и Мин не только сказочно выглядят, но и вызывают особый интерес у любителей энергетических практик. Гид добавил, что увлекающиеся эзотерикой туристы видят в причудливых скальных образованиях руины древних цивилизаций. Он уточнил, что дурную репутацию имеет гора Алат, которая с древних времен считается местом злой силы. Ее название даже переводится с древнетюркского как «несчастье». «Считается, что около них (гор Алат и Баян — прим. ред.) расположены места силы, а также есть рукотворные мегалиты и другие энергетические объекты», — добавил Исиченко.

Фото: РИА «Новости»

Исчезновение таежника По данным Telegram-канала Shot, в этом районе шесть лет назад пропал 67-летний КМС по спортивному ориентированию Владимир, и его до сих пор не нашли. В 2019 году мужчина вместе с четырьмя друзьями собирал ягоды в лесу возле поселка Мина Партизанского района Красноярского края. Компания хорошо знала местность и была там не впервые. В какой-то момент опытный таежник пропал: его не смогли найти ни друзья, ни спасатели. К поискам подключались кинологи с собаками, но мужчину так и не обнаружили. Через несколько дней после исчезновения местные рыбаки рассказали, что видели пропавшего. По их словам, он был ранен и попросил забинтовать ему рану. Когда мужчина услышал выстрелы, он сказал, что «пацаны его потеряли», и ушел обратно в лес. После этого местные жители еще несколько раз подтверждали, что видели Владимира в тайге, но спустя полгода поисков его так и не обнаружили. Неравнодушные даже оставляли для спортсмена сухпайки и записки в охотничьих домиках, но они оказались нетронутыми.

Фото: Пресс-служба МВД

Источника канала добавил, что Владимир был кавалером ордена Мужества, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Незадолго до пропажи отметил с супругой коралловую свадьбу — 35 лет совместной жизни. Исчезнувшего рыбака все еще не нашли Примерно в 10 километрах от места пропажи Усольцевых 18 октября исчез еще один местный житель — 54-летний рыбак Станислав. Он отправился на привычный отдых и неожиданно перестал выходить на связь. Мужчина доехал до станции Кой в Партизанском районе, взяв с собой лодку и продукты. Рыбак планировал вернуться домой на следующий день, в воскресенье, но исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. Близкие не смогли связаться со Станиславом и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели обнаружили лодку мужчины, но самого рыбака не нашли. Поиски мужчины продолжаются.