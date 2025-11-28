«УЗИ ничего не показало». Студент погиб в Новосибирске от аппендицита из-за ошибки врачей
В Новосибирске 18-летний студент скончался от аппендицита из-за ошибки врачей
В Новосибирске 18-летний студент скончался из-за лопнувшего аппендикса. Юноша обратился к врачам с сильной болью в животе, и ему неправильно поставили диагноз, потому что УЗИ не подтвердило наличие аппендицита. В итоге пациенту прописали обезболивающие. Через несколько дней после этого молодой человек умер. Подробнее — в материале 360.ru.
Врачи стали действовать слишком поздно
Родной брат студента рассказал в 360.ru, что впервые у родственника заболел живот 24 октября. Его на скорой увезли в больницу.
«Там ему сделали УЗИ, взяли кровь, ничего не показало. Врач сказал, <…> кишечная непроходимость. Что-то вроде этого. Через два дня ему становится еще хуже. Я вызываю повторно скорую, его увозят. Уже температура поднялась до 38 градусов», — рассказал он.
По словам брата, во второй раз у парня снова взяли кровь. На обследовании сделали УЗИ, но не посмотрели его внимательно, потому что врачи считали, что у юноши кишечная непроходимость. Однако в этот раз брата оставили в больнице.
«Я брата положил уже в палату, пошел за вещами. Прихожу в больницу, там сказали, что он на операции. Все, оперировали его. Сказали звонить в реанимацию. В реанимацию позвонил, сказали, что там все крайне тяжело. <…> И 28 числа его не стало», — объяснил собеседник 360.ru.
Он отметил, что в Новосибирск вместе с братом приехал из Краснокаменска учиться и работать. Погибший родственник поступил в педагогический университет. Как обстоят дела в той больнице, куда госпитализировали родственника, никто не знал. Однако местные жители негативно отзывались об этом медучреждении.
Как отреагировали на смерть парня в СК
Также 360.ru связался с отцом погибшего. По его словам, когда врачи осознали ошибку — уже было поздно. После приезда в больницу во второй раз молодому человеку начали делать операцию, но она не помогла. Произошел прорыв воспаленного аппендикса, начался сепсис и отек легкого.
Родители обратились в прокуратуру по факту случившегося. С момента смерти юноши прошел месяц. Семья организовала сбор средств на адвоката.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — заявили в пресс-службе Следкома.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.