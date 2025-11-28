«УЗИ ничего не показало». Студент погиб в Новосибирске от аппендицита из-за ошибки врачей

В Новосибирске 18-летний студент скончался из-за лопнувшего аппендикса. Юноша обратился к врачам с сильной болью в животе, и ему неправильно поставили диагноз, потому что УЗИ не подтвердило наличие аппендицита. В итоге пациенту прописали обезболивающие. Через несколько дней после этого молодой человек умер. Подробнее — в материале 360.ru.

Врачи стали действовать слишком поздно

Родной брат студента рассказал в 360.ru, что впервые у родственника заболел живот 24 октября. Его на скорой увезли в больницу.

«Там ему сделали УЗИ, взяли кровь, ничего не показало. Врач сказал, <…> кишечная непроходимость. Что-то вроде этого. Через два дня ему становится еще хуже. Я вызываю повторно скорую, его увозят. Уже температура поднялась до 38 градусов», — рассказал он.

По словам брата, во второй раз у парня снова взяли кровь. На обследовании сделали УЗИ, но не посмотрели его внимательно, потому что врачи считали, что у юноши кишечная непроходимость. Однако в этот раз брата оставили в больнице.

«Я брата положил уже в палату, пошел за вещами. Прихожу в больницу, там сказали, что он на операции. Все, оперировали его. Сказали звонить в реанимацию. В реанимацию позвонил, сказали, что там все крайне тяжело. <…> И 28 числа его не стало», — объяснил собеседник 360.ru.

Он отметил, что в Новосибирск вместе с братом приехал из Краснокаменска учиться и работать. Погибший родственник поступил в педагогический университет. Как обстоят дела в той больнице, куда госпитализировали родственника, никто не знал. Однако местные жители негативно отзывались об этом медучреждении.