В Якутии пенсионерка умерла из-за неправильно назначенного лекарства

В Якутии врач-терапевт предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

В феврале 2023 года 64-летняя жительница Усть-Алданского района обратилась к участковому врачу-терапевту с жалобами на боль в груди, сильный приступообразный кашель и общую слабость.

При этом, согласно материалам дела, обвиняемая, не собрав полный анамнез, поставила больной неправильный диагноз и без оснований назначила внутривенное введение препарата, который может вызвать у пациента аллергию.