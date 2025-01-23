В Якутии пенсионерка умерла из-за неправильно назначенного лекарства
Прокуратура: якутского врача осудят за причинение смерти по неосторожности
В Якутии врач-терапевт предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.
В феврале 2023 года 64-летняя жительница Усть-Алданского района обратилась к участковому врачу-терапевту с жалобами на боль в груди, сильный приступообразный кашель и общую слабость.
При этом, согласно материалам дела, обвиняемая, не собрав полный анамнез, поставила больной неправильный диагноз и без оснований назначила внутривенное введение препарата, который может вызвать у пациента аллергию.
Пациентке провели внутрикожную пробу на данный лекарственный препарат, которая показала положительную реакцию. Тем не менее врач повторно назначила потерпевшей внутривенный прием лекарства.
«После введения препарата наступила смерть потерпевшей в результате анафилактического шока», — сообщили в прокуратуре.
После того как прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд.
Ранее четыре врача в Смоленске получили срок за смерть роженицы от кровопотери. В январе 2023 года женщине сделали внеплановое кесарево сечение. Во время операции она потеряла около четырех литров крови и скончалась. У нее остались сын-подросток и новорожденная дочь.