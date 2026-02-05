«Стала странной». Устроившая пожар школьница из Красноярска изменилась перед нападением

Напавшая на школу Красноярска ученица странно вела себя за пару дней до ЧП

В Красноярске ученица местной школы ворвалась на урок алгебры. Она бросила в кабинет зажигательную смесь и напала на одноклассников с молотком. Незадолго до этого поведение девушки-подростка резко изменилось. Подробности — в материале 360.ru.

«Он весь сгорел»

Отец одного из пострадавших мальчиков Павел рассказал 360.ru, что состояние его сына тяжелое. Вместе с ним в больнице еще несколько одноклассников.

«Поливают грязью именно моего сына, будто бы он один там пострадал и девочка его облила, потому что он ее буллил. Нет. Во-первых, ребенок не один пострадал. Мальчик лежит с моим сыном сейчас в больнице. У сына 30% ожогов, у второго мальчика — 40%. И две девочки, которым она пробила голову молотком. Они тоже в больнице», — подчеркнул Павел.

Отец пострадавшего ученика также рассказал, что его сын сидел с устроившей нападение за одной партой. Весь прошлый год они помогали друг другу в учебе, даже домашние задания делали вместе.

«Мой ребенок загорелся, когда пытался убежать», — уточнил он.

По словам мужчины, девочка забежала в класс, разлила горючее. Все кинулись врассыпную, а его сын немного замешкался и получил удар в спину.

«Тетрадка облита чем-то была. Так не загорается футболка… Он весь сгорел», — добавил Павел.