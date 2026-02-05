«Стала странной». Устроившая пожар школьница из Красноярска изменилась перед нападением
Напавшая на школу Красноярска ученица странно вела себя за пару дней до ЧП
В Красноярске ученица местной школы ворвалась на урок алгебры. Она бросила в кабинет зажигательную смесь и напала на одноклассников с молотком. Незадолго до этого поведение девушки-подростка резко изменилось. Подробности — в материале 360.ru.
«Он весь сгорел»
Отец одного из пострадавших мальчиков Павел рассказал 360.ru, что состояние его сына тяжелое. Вместе с ним в больнице еще несколько одноклассников.
«Поливают грязью именно моего сына, будто бы он один там пострадал и девочка его облила, потому что он ее буллил. Нет. Во-первых, ребенок не один пострадал. Мальчик лежит с моим сыном сейчас в больнице. У сына 30% ожогов, у второго мальчика — 40%. И две девочки, которым она пробила голову молотком. Они тоже в больнице», — подчеркнул Павел.
Отец пострадавшего ученика также рассказал, что его сын сидел с устроившей нападение за одной партой. Весь прошлый год они помогали друг другу в учебе, даже домашние задания делали вместе.
«Мой ребенок загорелся, когда пытался убежать», — уточнил он.
По словам мужчины, девочка забежала в класс, разлила горючее. Все кинулись врассыпную, а его сын немного замешкался и получил удар в спину.
«Тетрадка облита чем-то была. Так не загорается футболка… Он весь сгорел», — добавил Павел.
Собеседник 360.ru уточнил, что класс был дружный. Никакого буллинга не было. Более того, сын очень часто рассказывал родителям об однокласснице, которая устроила нападение.
Мы не живем вместе. Но когда мы с ним общались, он про нее больше всех рассказывал. То есть у них были хорошие отношения, уроки делали, она помогала ему, он — ей. Буквально за пару дней до конфликта он сказал маме, что она сильно изменилась. <…> Стала какой-то странной.
Павел
Что известно об устроившей поджог в школе Красноярска?
Родители школьницы женаты более 25 лет и работают на химическом предприятииaif.ru. Они заявляют, что ничего не знали о планах дочери и шокированы произошедшим.
При этом старшая сестра нападавшей рассказывала, что девочку часто дразнили в школе. Одноклассники смеялись над ее внешностью и одеждой. Из-за этого она приходила домой расстроенной и чувствовала себя одинокой.
Другие ученики говорят, что открытой травли не было. Но они признают: у девочки не было друзей, она ни с кем не общалась и училась во вторую смену. В последние два месяца школьница стала еще более отстраненной.
Мать девочки, которая напала на одноклассников в красноярской школе, отказалась комментировать произошедшее.
«Я не буду ничего говорить», — сказала она 360.ru.
Женщина заверила, что дочь не жаловалась, что над ней издеваются.