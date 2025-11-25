Усольцевы все же живы? Сын заявил, что их исчезновение в тайге — это аномалия

Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов выступил с опровержением основной версии о гибели его семьи в тайге Красноярского края. Молодой человек заявил, что считает своих близких живыми, и привел ряд веских, по его мнению, аргументов в пользу этой теории.

Главным основанием для такой уверенности служит личность и опыт главы семьи, Сергея Усольцева. Как подчеркнул Даниил в беседе с ngs24.ru, его отчим был не просто любителем природы, а настоящим профессионалом — опытным походником и горным туристом, который досконально знал, как действовать в чрезвычайной ситуации.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова „совсем“, вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — отметил Баталов.

Главное правило походника

Он напомнил одно из фундаментальных правил любого походника: в случае потери ориентации на местности необходимо оставлять на своем пути хорошо заметные метки — зарубки на деревьях, сложенные пирамидки из камней или обрывки ткани. Это единственный способ дать спасателям шанс определить маршрут движения и найти пропавших.

По словам Баталова, Сергей Усольцев не только сам безупречно следовал этому правилу, но и лично обучал ему Даниила, передавая ему навыки ориентирования и выживания в дикой природе. Именно поэтому полное отсутствие каких-либо сигналов, следов лагеря или личных вещей на устоявшей туристической тропе молодой человек считает абсолютно невозможным, если бы речь шла о несчастном случае.

Догадки сына

При этом Даниил честно признается, что не строит догадок о том, куда именно и с какой целью могли направиться его мать, отчим и их пятилетняя дочь. Он также отвергает распространившиеся в социальных сетях обвинения в свой адрес, будто он намеренно скрывает детали возможного запланированного побега семьи.

Семья Усольцевых отправилась в поход к скале Буратинка в конце сентября и после этого прекратила выходить на связь. Крупномасштабные поисковые работы, проведенные в этом районе, не принесли никаких результатов. Их загадочная пропажа породила немало версий, в том числе мистические.