Сегодня 11:43 Циклон «Чарли» обрушился на Северо-Запад. Аэропорт Пулково ограничил работу Росавиация усилила мониторинг за работой авиации на Северо-Западе из-за непогоды 0 0 0 Эксклюзив

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Петербургский аэропорт Пулково ограничил работу из-за непогоды, прекратив прием и отправку воздушных судов. Полеты пообещали возобновить после того, как стихия успокоится, но этого пока не происходит. Что сейчас происходит в воздушной гавани — в материале 360.ru.

Приостановка работы Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Пулково приостановили прием и отправку самолетов. Это необходимо, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу (ВПП) от снега. Пассажиры могут узнать статус рейса на сайте аэропорта или у представителей авиаперевозчика.

Фото: РИА «Новости»

Когда возобновятся полеты Изначально сообщалось, что прием и отправку рейсов возобновят после 9:15, но ограничения продлили. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет задержали более 30 рейсов. В пресс-службе аэропорта пообещали возобновить полеты после нормализации погодных условий. Воздушная гавань будет регулярно обновлять информацию о своей работе.

Что сказали в Росавиации Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой авиации на Северо-Западе России из-за непогоды, сообщила пресс-служба федерального агентства. «В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сегодня утром сильные ливневые осадки в виде снега», — уточнили в Росавиации. Аэродромные службы воздушной гавани повышают коэффициент сцепления на ВПП до нормативного состояния. В таких погодных условиях самолеты, летящие в Петербург, вынужденно приземляются на запасных аэродромах. «В случае задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами „Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей“», — подчеркнули в Росавиации.

Фото: РИА «Новости»

Причина непогоды Причиной закрытия аэропорта Пулково стал циклон «Чарли», который еще накануне обрушил на город мощный снегопад. Осадки продолжатся минимум до вечера 12 января. Согласно прогнозам, улучшения погоды ждать не стоит. Снег будет идти весь день — сильный, мокрый, с налипанием на провода и ветви деревьев. Температура уже упала на два-четыре градуса, поэтому на дорогах образовалась гололедица. Мощный снегопад также обрушился и на Псковскую область, вылеты из местного аэропорта тоже задерживаются.

Фото: РИА «Новости»

Что сейчас происходит в аэропорту Пулково Неблагоприятные погодные условия не позволяют возобновить прием и отправку воздушных судов, поэтому пассажирам начнут выдавать воду. «Согласно „Общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей“ (ФАП-82) пассажирам, ожидающим своих рейсов, будут предоставлены прохладительные напитки», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: РИА «Новости»

Воду выдают в зоне вылета внутренних авиалиний у выходов на посадку шесть и 11, в зоне вылета международных авиалиний, а также у выходов на посадку. Позже стало известно, что в Пулково ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. «Просим пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, воспользоваться залом ожидания на втором этаже общедоступной зоны терминала», — говорится в сообщении воздушной гавани. В настоящее время обратиться в аэропорт можно по всем телефонам call-центра: +7 (812) 324-30-00; +7 (812) 337-34-44; +7 (812) 337-38-22. Реакция пассажиров Пассажиры, которые не смогли улететь из Петербурга из-за разбушевавшейся стихии, сидят на полу, играют в карты и смотрят на падающий за окном снег, рассказали 360.ru очевидцы. «Вроде в Пулково, а по ощущениям вообще какой-то Новокузнецк или Новосибирск. Жесть какая-то, все в снегу», — заявил один из них. Некоторые ожидают вылета с раннего утра. «Вылет должен был быть в 07:05 в Саратов, посадили в самолет, посидели, через два часа вернули обратно. Перенесли предварительно на 13:00, но, вероятно, еще продлят. Людей очень много, многие на полу лежат/сидят. Выдают бутылку воды бесплатно и скидки на еду (500-600 рублей)», — рассказал свидетель происходящего. Часть пассажиров вернули в аэропорт из самолетов. «Сидим, лежим в аэропорту с семи утра. Сначала посадили в самолет, продержали больше часа. Хотели высадить, но трап застрял у самолета и не мог пристыковаться. Спустя три-четыре часа стали выдавать талоны на еду. Образовались громадные очереди в кафешки, увеличилось ожидание на получение питания. Но мы не унываем. Надеюсь, скоро аэропорт откроют», — заявил очевидец.

Фото: 360.ru

Пассажиры в других городах ожидают своих вечерних рейсов в Петербург и надеются, что смогут добраться до Северной столицы.