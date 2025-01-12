Аэропорт Пулково закрыли на прием и отправку судов из-за сложных метеоусловий

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Пулково временно приостановлены прием и отправка воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что прием и отправка рейсов возобновятся после 9:15. В воздушной гавани подчеркнули, что главная задача — безопасность полетов. Узнать статус рейса пассажиры могут на сайте аэропорта или у представителей авиакомпании.

Накануне аэропорты Уфы и Кирова временно закрывали для приема и отправки самолетов. Также ограничения на полеты вводили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Саратова. Несколько лайнеров, летящих в эти города, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.