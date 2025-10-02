«Улыбался, как дурачок». Прохожий в Балашихе спас маленькую девочку от похитителя

Инцидент произошел у продуктового магазина. Мужчина схватил школьницу за руку и попытался ее увести. Проходивший мимо молодой человек помешал неизвестному, отреагировав на крики ребенка. Похититель попытался убедить прохожего, что он отец девочки, но школьница это отрицала.

«Он представился сотрудником полиции и сказал, что повезет ее в отделение, но не показал никаких документов. Он схватил ее, она вырвалась и побежала в магазин. Там ей помогли молодой человек и продавец. Когда они вмешались, подошла еще одна женщина. В итоге ее просто вырвали, и привели домой», — рассказала 360.ru мать пострадавшей.

Одна из очевидиц рассказала изданию, что злоумышленник стоял за ней в очереди и терся об нее.

«Я развернулась и попросила отойти. Мужчина стоял улыбался, как будто не в себе был. Как дурачок, но ни слова не сказал», — поделилась женщина.