«Сумасшествие». Норвежцев уличили в бесчеловечности после отказа помочь морякам Ursa Major

Страны Северной Европы занимают авангардную позицию с точки зрения сумасшедшего аномального политического поведения, что не может не сказаться на обычных людях, заявил 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. Таким образом он прокомментировал отказ норвежского судна принять на борт российских моряков с затонувшего Ursa Major.

«Сумасшествие и маргинальность являются, как мне кажется, неизбежным следствием мировых разборок. <…> Вольно-невольно это распространяется на неформальное отношение всех жителей этих стран. В данном случае мы видим конкретный, точный пример того, как работают искаженные действия политиков, как они интерпретируется людьми, работающими в тех или иных отраслях собственной страны. В данном случае моряки, рыбаки, которые, безусловно, пользуются так называемым Морским кодексом», — подчеркнул Маркелов.

Он напомнил о существовании международных правил, согласно которым терпящему бедствие судну необходимо оказать помощь вне зависимости от политической принадлежности. Были сотни примеров, когда помогали даже военным кораблям.

«Почему? Потому что, во-первых, моряки — это не воюющие ребята. Это люди, которые реализуют свою профессию, свой долг и так далее. И там совсем другие правила действуют, на которые не распространяются все эти сумасшествия политиков», — объяснил эксперт.

Политические торпеды

Страны Прибалтики, Финляндия и Норвегия в европейском обществе занимают позицию «политических торпед». Они делают самые маргинальные заявления и распространяют теории заговора.