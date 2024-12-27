«Сумасшествие». Норвежцев уличили в бесчеловечности после отказа помочь морякам Ursa Major
Политпсихолог Маркелов назвал сумасшествием отказ норвежцев помочь морякам РФ
Страны Северной Европы занимают авангардную позицию с точки зрения сумасшедшего аномального политического поведения, что не может не сказаться на обычных людях, заявил 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. Таким образом он прокомментировал отказ норвежского судна принять на борт российских моряков с затонувшего Ursa Major.
«Сумасшествие и маргинальность являются, как мне кажется, неизбежным следствием мировых разборок. <…> Вольно-невольно это распространяется на неформальное отношение всех жителей этих стран. В данном случае мы видим конкретный, точный пример того, как работают искаженные действия политиков, как они интерпретируется людьми, работающими в тех или иных отраслях собственной страны. В данном случае моряки, рыбаки, которые, безусловно, пользуются так называемым Морским кодексом», — подчеркнул Маркелов.
Он напомнил о существовании международных правил, согласно которым терпящему бедствие судну необходимо оказать помощь вне зависимости от политической принадлежности. Были сотни примеров, когда помогали даже военным кораблям.
«Почему? Потому что, во-первых, моряки — это не воюющие ребята. Это люди, которые реализуют свою профессию, свой долг и так далее. И там совсем другие правила действуют, на которые не распространяются все эти сумасшествия политиков», — объяснил эксперт.
Политические торпеды
Страны Прибалтики, Финляндия и Норвегия в европейском обществе занимают позицию «политических торпед». Они делают самые маргинальные заявления и распространяют теории заговора.
Мы имеем конкретный случай того, как это превращается в сумасшедшее поведение людей, в аномальное поведение людей, которые действительно отказывают в спасении. Лишнее доказательство, что политики Норвегии своим безответственным поведением дают примеры того, как это искажается простыми людьми в обычных рабочих, житейских ситуациях.
Сергей Маркелов
политический психолог
По его словам, дипломаты не станут вмешиваться в ситуацию, так как не было юридических нарушений.
«Эти нарушения в области морали, совести. <…> Будут какие-то профилактические беседы. Наш посол в Норвегии какие-то движения предпримет с точки зрения создания определенного давления, напряжения, указания властям Норвегии на некорректное поведение. Но не больше», — отметил Маркелов.
Он напомнил, что у России и Норвегии никогда не было хороших отношений.
«Мы всегда с ними бодались за Арктику. <…> У нас всегда с ними были напряги и до этого события. В целом, общий фон напряжения выливается в такие странные, очень печальные истории, когда действительно люди ведут себя просто не по-человечески. Включается нечеловеческая история. Но норвежцы к этому привыкли», — заключил эксперт.
Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 без объяснения причин отказалось принять на борт экипаж Ursa Major. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что подобное «прощать нельзя».