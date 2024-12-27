«Прощать нельзя». Медведев ответил на отказ норвежского судна принять российских моряков

Отказ норвежского судна принять на борт российских моряков с тонущего Ursa Major «прощать нельзя». Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — возмутился политик.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 без объяснения причин отказалось принять на борт экипаж Ursa Major, сообщила ранее «Оборонлогистика».

При подходе спасательной шлюпки к кораблю норвежцы, среди которых были русскоговорящие, сослались на некий запрет в ответ на просьбу о помощи. Такое поведение является грубым нарушением 10-й статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Крушение Ursa Major произошло в Средиземном море 24 декабря. Причиной случившегося назвали теракт — по правому борту произошло три взрыва.