Спикер гордумы Томска матом угрожал избирателю. Что ему грозит?

Председатель Думы Томска Сергей Сеченов на встрече с жителями города нецензурно угрожал расправой одному из избирателей. Поведение депутата дискредитирует власть и может стать основанием для вопроса о соответствии занимаемой должности, заявил в беседе с 360.ru адвокат Александр Шушаков.

«Ситуация, при которой депутат угрожает насилием человеку, даже при самых благородных мотивах вызывает вполне закономерный общественный и правовой резонанс. С точки зрения Уголовного кодекса высказывания Сеченова можно рассматривать через призму статьи 119 УК РФ — это угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — объяснил он.

Депутат должен держать себя в руках

Однако для привлечения его к уголовной ответственности, по словам адвоката, необходимо подтвердить реальность угрозы и восприятия ее со стороны потерпевшего. Если человек, которому это было адресовано, воспринял угрозу реально, есть основания для обращения в правоохранительные органы и проведения проверки.

Шушаков отметил, что статус депутата также усугубляет ситуацию, ведь Сеченов не просто гражданин, а должностное лицо, избранное на представительный пост. Его поведение подпадает под требование закона о статусе депутата в РФ и ряда ФЗ, а также Кодекса этики госслужащего, действующего на уровне субъектов РФ.

«Такие действия, даже в эмоциональном порыве, дискредитируют власть и могут стать основанием для вопроса о соответствии занимаемой должности. Если человек позволил себе агрессию против пожилых женщин, он должен понести административную ответственность. А государственный деятель обязан держать себя в руках и не опускаться до уличной лексики или угроз», — добавил собеседник 360.ru.

Поступил по-мужски

Адвокат Алексей Ленихин считает, что как таковых действий со стороны Сеченова, которые могли бы подпасть под какой-либо состав административного правонарушения или уголовного наказуемого деяния, нет.

«Он все-таки заступился за женщину, в отношении которой были совершены противоправные действия. Если брать с точки зрения моральных составляющих, то депутат не должен допускать такие высказывания в адрес кого-либо», — заявил он.

Ленихин напомнил, что между жителями Томска возникла острая ситуация, которая требовала принятия каких-то мер, и депутат поступил по-мужски.

«Сеченов участвовал в спецоперации, и он понимает определенные ценности. В отношении депутата могут рассмотреть применение некой дисциплинарной ответственности, но какого-либо уголовного или административного деяния не было», — резюмировал адвокат.

Сам же Сеченов объяснил свою резкую реакцию на встрече с жителями Томска и принес извинения. По словам председателя местного парламента, мужчина провоцировал скандал и оскорблял женщин. Поэтому ему пришлось применить нецензурную лексику.