Томский депутат обругал матом своего избирателя и пригрозил сломать ему лицо

Громкий скандал развернулся вокруг председателя Думы Томска Сергея Сеченова. На одной из встреч с жителями города он пригрозил избирателю физической расправой и нецензурно выражался. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Остров.

На распространившихся в социальных сетях кадрах виден фрагмент ссоры, возникшей между Сеченовым и одним из местных жителей. Депутат обратился к своему оппоненту с просьбой говорить «тише на три тона».

В ответ на это мужчина потребовал у него не кричать, а Сеченов начал, используя нецензурные выражения, угрожать, что нанесет ему побои, а конкретнее — «сломает *** [лицо]».

В своем Telegram-канале депутат подтвердил подлинность видео. Он сообщил, что конфликтная ситуация произошла на встрече, посвященной размещению контейнерной площадки, с жителями многоквартирных домов на улице Вокзальной.

Сеченов заявил, что на видео запечатлена не вся встреча. По его словам, мужчина на протяжении всего времени оскорблял его и окружающих.

«У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину. На этом я стоял и буду стоять», — заявил он.