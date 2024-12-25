Спасла траектория падения. Пассажиры Embraer 190 смогли выжить благодаря действиям пилота

После столкновения со стаей птиц пилот лайнера Embraer 190 попытался посадить самолет, вероятно, гася при этом скорость за счет аэродинамического сопротивления крыла и фюзеляжа. Выбор правильной траектории помог выжить пассажирам, находящимся в хвостовой части, рассказал 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев.

При другой траектории было бы мало шансов спастись

«Такое количество выживших за счет траектории, по которой самолет столкнулся с землей. Если бы он падал вертикально или под острым углом, то там уже шансов выжить у людей было бы гораздо меньше», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что более безопасные места на борту находятся в хвостовой части самолета. В среднем выживаемость там на 40% выше.

ЧП, по предварительным данным, случилось из-за столкновения самолета с птицами, указал эксперт. Однако пока не ясно, что именно произошло. Могла повредиться геометрия крыла или фюзеляжа, продолжил он, а при пробитии обшивки у борта возникли бы проблемы с аэродинамикой.

«Если это лобовое стекло, то это повреждение лобового стекла. Ну, а если птица попадает в двигатель, то все, про двигатель можно забыть. Но это, опять же, какая птица», — объяснил Вахнеев.