Спасла траектория падения. Пассажиры Embraer 190 смогли выжить благодаря действиям пилота

Авиаэксперт Вахнеев: пассажиры Embraer 190 спаслись из-за траектории падения

МЧС Республики Казахстан
Фото: МЧС Республики Казахстан

После столкновения со стаей птиц пилот лайнера Embraer 190 попытался посадить самолет, вероятно, гася при этом скорость за счет аэродинамического сопротивления крыла и фюзеляжа. Выбор правильной траектории помог выжить пассажирам, находящимся в хвостовой части, рассказал 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев.

При другой траектории было бы мало шансов спастись

«Такое количество выживших за счет траектории, по которой самолет столкнулся с землей. Если бы он падал вертикально или под острым углом, то там уже шансов выжить у людей было бы гораздо меньше», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что более безопасные места на борту находятся в хвостовой части самолета. В среднем выживаемость там на 40% выше.

ЧП, по предварительным данным, случилось из-за столкновения самолета с птицами, указал эксперт. Однако пока не ясно, что именно произошло. Могла повредиться геометрия крыла или фюзеляжа, продолжил он, а при пробитии обшивки у борта возникли бы проблемы с аэродинамикой.

«Если это лобовое стекло, то это повреждение лобового стекла. Ну, а если птица попадает в двигатель, то все, про двигатель можно забыть. Но это, опять же, какая птица», — объяснил Вахнеев.

Фото: Телеканал «360»

Риск столкновения с птицей высок вдали от аэропортов

Борьба с птицами — важная составляющая обеспечения безопасности полетов, и этим занимаются специальные службы, подчеркнул Вахнеев.

«Это светошумовые меры, это, опять же, дрессированные хищные птицы, которые отгоняют всех остальных от территории аэропорта. <…> У каждого аэродрома, аэропорта должна быть своя служба орнитологической защиты, которая вот как раз этим и занимается», — уточнил он.

Специалист предупредил, что в отдалении на несколько километров от воздушной гавани орнитологические меры уже не действуют, поэтому риск столкновения с птицами там выше.

Также эксперт дал характеристику лайнера Embraer 190. По его мнению, это один из лучших самолетов деловой и бизнес-авиации.

«Что касается самого самолета, то в принципе, бразильская самолетостроительная корпорация Embraer делает лучшие в мире реактивные региональные пассажирские самолеты», — заявил Вахнеев.

Следовавший из Баку в Грозный борт компании Azerbaijan Airlines разбился в районе Актау 25 декабря. В результате ЧП выжили более 30 человек. В общей сложности на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

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