Спасла траектория падения. Пассажиры Embraer 190 смогли выжить благодаря действиям пилота
Авиаэксперт Вахнеев: пассажиры Embraer 190 спаслись из-за траектории падения
После столкновения со стаей птиц пилот лайнера Embraer 190 попытался посадить самолет, вероятно, гася при этом скорость за счет аэродинамического сопротивления крыла и фюзеляжа. Выбор правильной траектории помог выжить пассажирам, находящимся в хвостовой части, рассказал 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев.
При другой траектории было бы мало шансов спастись
«Такое количество выживших за счет траектории, по которой самолет столкнулся с землей. Если бы он падал вертикально или под острым углом, то там уже шансов выжить у людей было бы гораздо меньше», — подчеркнул специалист.
Он напомнил, что более безопасные места на борту находятся в хвостовой части самолета. В среднем выживаемость там на 40% выше.
ЧП, по предварительным данным, случилось из-за столкновения самолета с птицами, указал эксперт. Однако пока не ясно, что именно произошло. Могла повредиться геометрия крыла или фюзеляжа, продолжил он, а при пробитии обшивки у борта возникли бы проблемы с аэродинамикой.
«Если это лобовое стекло, то это повреждение лобового стекла. Ну, а если птица попадает в двигатель, то все, про двигатель можно забыть. Но это, опять же, какая птица», — объяснил Вахнеев.
Риск столкновения с птицей высок вдали от аэропортов
Борьба с птицами — важная составляющая обеспечения безопасности полетов, и этим занимаются специальные службы, подчеркнул Вахнеев.
«Это светошумовые меры, это, опять же, дрессированные хищные птицы, которые отгоняют всех остальных от территории аэропорта. <…> У каждого аэродрома, аэропорта должна быть своя служба орнитологической защиты, которая вот как раз этим и занимается», — уточнил он.
Специалист предупредил, что в отдалении на несколько километров от воздушной гавани орнитологические меры уже не действуют, поэтому риск столкновения с птицами там выше.
Также эксперт дал характеристику лайнера Embraer 190. По его мнению, это один из лучших самолетов деловой и бизнес-авиации.
«Что касается самого самолета, то в принципе, бразильская самолетостроительная корпорация Embraer делает лучшие в мире реактивные региональные пассажирские самолеты», — заявил Вахнеев.
Следовавший из Баку в Грозный борт компании Azerbaijan Airlines разбился в районе Актау 25 декабря. В результате ЧП выжили более 30 человек. В общей сложности на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.