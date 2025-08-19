Собачий лагерь смерти. Зоозащитница заперла в доме 30 собак и уехала в отпуск

В Ленобласти зооактивистка устроила «лагерь смерти» для собак. Женщина 11 лет занималась передержкой животных в Гатчинском районе, никаких нареканий к ее работе не было. Но ситуация резко изменилась. В августе она заперла в своем доме около 30 собак и уехала в отпуск. Подробности — в материале 360.ru.

Волонтеры, обеспокоенные судьбой животных, вскрыли помещение и обнаружили ужасную картину: несколько мертвых собак, десятки истощенных и больных псов. В помещении царила антисанитария. Юлия, которая была куратором зоозащитницы, рассказала 360.ru, что произошедшее ее шокировало.

«Мы с этой передержкой работали 11 лет, и там все было прекрасно, чудесно и великолепно. Последний раз у нее (Анны, которая занималась передержкой — прим. ред.) были в марте, и там было все нормально», — рассказала она.

«Было полное доверие…»

Юлия объяснила, что с Анной работали три куратора. Женщина уехала в отпуск на три недели и всем сказала разную информацию о том, что будет следить за собаками.

«Естественно, мы решили поехать проверить», — пояснила Юлия.

Сейчас Анна на связь с кураторами не выходит и не объясняет, что произошло. Хотя до этого все те три недели, что была на отдыхе, женщина постоянно общалась с волонтерами.