Собачий лагерь смерти. Зоозащитница заперла в доме 30 собак и уехала в отпуск
Зоозащитница Юлия: более 20 собак спасли из «лагеря смерти» в Ленобласти
В Ленобласти зооактивистка устроила «лагерь смерти» для собак. Женщина 11 лет занималась передержкой животных в Гатчинском районе, никаких нареканий к ее работе не было. Но ситуация резко изменилась. В августе она заперла в своем доме около 30 собак и уехала в отпуск. Подробности — в материале 360.ru.
Волонтеры, обеспокоенные судьбой животных, вскрыли помещение и обнаружили ужасную картину: несколько мертвых собак, десятки истощенных и больных псов. В помещении царила антисанитария. Юлия, которая была куратором зоозащитницы, рассказала 360.ru, что произошедшее ее шокировало.
«Мы с этой передержкой работали 11 лет, и там все было прекрасно, чудесно и великолепно. Последний раз у нее (Анны, которая занималась передержкой — прим. ред.) были в марте, и там было все нормально», — рассказала она.
«Было полное доверие…»
Юлия объяснила, что с Анной работали три куратора. Женщина уехала в отпуск на три недели и всем сказала разную информацию о том, что будет следить за собаками.
«Естественно, мы решили поехать проверить», — пояснила Юлия.
Сейчас Анна на связь с кураторами не выходит и не объясняет, что произошло. Хотя до этого все те три недели, что была на отдыхе, женщина постоянно общалась с волонтерами.
Мы уже очень много лет работали, чуть ли не друзья… Было полное доверие. Что случилось, в какой момент она решила, что так можно, мы сами не понимаем.
Юлия
Когда кураторы приехали в дом, то увидели, что Анна, видимо, оставила собакам большие корыта с едой, с водой, закрыла животных и уехала. На записях, которые сняли волонтеры, видно, что корма у псов не осталось. Многие были измучены жаждой, поэтому жадно кидались к воде. Как предположили зоозащитники, собаки были одни больше трех недель. Кураторы написали заявление в полицию.
Два пса погибли в муках, другие — истощены
Всего в доме должны быть 28 собак. По словам Юлии, кураторы нашли два трупа. Где еще четыре пса — неизвестно.
«Семерых собак пришлось разместить в стационары, потому что они были в очень тяжелом состоянии, истощенные и обезвоженные», — сообщила Юлия.
На сообщения о помощи откликнулись неравнодушные жители и приюты. Всех собак из «приюта смерти» вывезли. Как подчеркнула куратор, никого нельзя было оставить.
Собеседница 360.ru пояснила, что передержкой занималась молодая девушка. Она должна была понимать, что, закрывая собак на такое время, может что-то пойти не так.
Мы с ней познакомились на почве помощи животным. Она не брала собак у всех подряд на передержку. С ней работали, можно сказать, несколько человек, и все. Она возила псов на выставки, ездила с ними в клиники. Она всегда сообщала, если что-то пошло не так, кто-то заболел. То есть это полное доверие было к человеку, потому что она делала все как положено.
Юлия
Обычно собаки содержатся в вольерах или на улице, если это частный приют, напомнила Юлия. А Анна брала всех животных в дом, при этом следила, чтобы их не было «безумное» количество.
«Все было более чем адекватно, поэтому мы сейчас вообще в шоке», — сказала Юлия.