Снесли прямо во дворе дома. В Кузбассе девочка попала в больницу из-за драки коней

Конь снес семилетнюю девочку в Новокузнецке во время драки

Foto: Frank Sorge via www.imago-/www.imago-images.de
Фото: Foto: Frank Sorge via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Бегущие кони снесли семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новокузнецке.Подробно о ЧП — в материале 360.ru.

Кони затоптали девочку в Кузбассе: как это произошло

Столкновение школьницы с конями попало на видео. Завидев скачущих животных, прохожие разбегались в разные стороны, но девочке не удалось отойти на достаточное расстояние — жеребцы просто не обратили на нее внимания и затоптали.

Из-за столкновения с разъяренными животными ребенок получил ушибы и ссадины. Девочке оказали медицинскую помощь, но подробности о состоянии пока неизвестны. По данным Telegram-канала Mash, пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и гематомами.

Мама пострадавшей обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Правоохранители установили, что во двор забежали два коня: вороной Рубин и серый Крик.

В  пресс-службе МВД по Кемеровской области — Кузбассу объяснили, что животные ушли с пастбища. Одного из коней нашли, а второго ищут до сих пор.

Полиция установила владельцев лошадей, решается вопрос о привлечении к ответственности по двум статьям: об административных нарушениях и о выпасе сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.

Обе предусматривают наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.

Фото: Соцсети

Почему кони сбежали с пастбища

Владелец вороного коня рассказал 360.ru, что жеребцы ускакали на улицу из-за драки. За животными присматривала девочка-подросток, которая не смогла их удержать. Они сбежали.

На нашего мерина кастрированного напал соседский жеребец. Он вырвался и погнался на коня в сторону жилого массива

Владелец вороного коня

Мужчина сообщил, что Рубину уже доставалось от Крика, поэтому в этот раз он попытался спастись бегством.

«Это уже не первый случай. Первый был буквально недели две назад, когда он залез в огород и загнал его. Мерин весь покусанный сейчас. Нашли его, привели домой, весь круп и шея искусанные. Суставы перебиты, он его бил и гнал», — подчеркнул владелец мерина.

Он затруднился сказать, какой именно конь сбил девочку, потому что это сложно разобрать на видео.

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