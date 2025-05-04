Снесли прямо во дворе дома. В Кузбассе девочка попала в больницу из-за драки коней

Конь снес семилетнюю девочку в Новокузнецке во время драки

Бегущие кони снесли семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новокузнецке.Подробно о ЧП — в материале 360.ru.

Кони затоптали девочку в Кузбассе: как это произошло

Столкновение школьницы с конями попало на видео. Завидев скачущих животных, прохожие разбегались в разные стороны, но девочке не удалось отойти на достаточное расстояние — жеребцы просто не обратили на нее внимания и затоптали.

Из-за столкновения с разъяренными животными ребенок получил ушибы и ссадины. Девочке оказали медицинскую помощь, но подробности о состоянии пока неизвестны. По данным Telegram-канала Mash, пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и гематомами.

Мама пострадавшей обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Правоохранители установили, что во двор забежали два коня: вороной Рубин и серый Крик.

В пресс-службе МВД по Кемеровской области — Кузбассу объяснили, что животные ушли с пастбища. Одного из коней нашли, а второго ищут до сих пор.

Полиция установила владельцев лошадей, решается вопрос о привлечении к ответственности по двум статьям: об административных нарушениях и о выпасе сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.

Обе предусматривают наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.