Снесли прямо во дворе дома. В Кузбассе девочка попала в больницу из-за драки коней
Конь снес семилетнюю девочку в Новокузнецке во время драки
Бегущие кони снесли семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новокузнецке.Подробно о ЧП — в материале 360.ru.
Кони затоптали девочку в Кузбассе: как это произошло
Столкновение школьницы с конями попало на видео. Завидев скачущих животных, прохожие разбегались в разные стороны, но девочке не удалось отойти на достаточное расстояние — жеребцы просто не обратили на нее внимания и затоптали.
Из-за столкновения с разъяренными животными ребенок получил ушибы и ссадины. Девочке оказали медицинскую помощь, но подробности о состоянии пока неизвестны. По данным Telegram-канала Mash, пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и гематомами.
Мама пострадавшей обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Правоохранители установили, что во двор забежали два коня: вороной Рубин и серый Крик.
В пресс-службе МВД по Кемеровской области — Кузбассу объяснили, что животные ушли с пастбища. Одного из коней нашли, а второго ищут до сих пор.
Полиция установила владельцев лошадей, решается вопрос о привлечении к ответственности по двум статьям: об административных нарушениях и о выпасе сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.
Обе предусматривают наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей.
Почему кони сбежали с пастбища
Владелец вороного коня рассказал 360.ru, что жеребцы ускакали на улицу из-за драки. За животными присматривала девочка-подросток, которая не смогла их удержать. Они сбежали.
На нашего мерина кастрированного напал соседский жеребец. Он вырвался и погнался на коня в сторону жилого массива
Владелец вороного коня
Мужчина сообщил, что Рубину уже доставалось от Крика, поэтому в этот раз он попытался спастись бегством.
«Это уже не первый случай. Первый был буквально недели две назад, когда он залез в огород и загнал его. Мерин весь покусанный сейчас. Нашли его, привели домой, весь круп и шея искусанные. Суставы перебиты, он его бил и гнал», — подчеркнул владелец мерина.
Он затруднился сказать, какой именно конь сбил девочку, потому что это сложно разобрать на видео.