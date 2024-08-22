22 августа 2024 01:31 Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал» Бармена Досаева забили до смерти охранники на фестивале «Сигнал» под Калугой 0 0 0 Фото: Instagram* Руслана Досаева Происшествия

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Смерть Руслана Досаева на музыкальном фестивале «Сигнал» в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой потрясла его родных и близких и вызвала общественный резонанс. Родственники и друзья пытаются выяснить, что же произошло на вечеринке в ночь с 19 на 20 августа и кто виноват в гибели 34-летнего бармена. Знакомые Руслана обвиняют охрану фестиваля, брат погибшего уверен, что это частные охранники, предварительная версия смерти — остановка сердца. Все, что известно о ЧП, — в материале 360.ru.

Что произошло с Русланом Досаевым По сообщениям из пабликов и словам очевидцев 360.ru восстановил примерную хронологию событий ночи на 20 августа. Известно, что Руслан Досаев работал барменом на мероприятии все дни — с 15 по 19 августа. Фестиваль электронной музыки закончился, Досаев решил отдохнуть на афтерпати. Там он попытался познакомиться с понравившейся девушкой, но она была с другом. Между мужчинами завязалась потасовка, к которой присоединились еще двое. Руслана опрокинули, связали кабелем и избили. Позже молодой человек девушки, из-за которой случилась драка, в комментариях под постом Telegram-канала Shot заявил, что изначально пытался осадить «неадекватного человека» словесно, но Руслан бросился на него. Он признал, что охранники помогли связать нападавшего.

Фото: Instagram* Руслана Досаева

Досаева били ногами по голове. Один из охранников надавил коленом на шею. На опубликованном в Сети видео слышно, как молодой человек кричит от боли, но его продолжают душить. Когда стало понятно, что Руслан мертв, его оттащили за бар, где он и пролежал до утра. Уже утром труп Досаева нашел его друг в лесном массиве.

Что известно о возможной причине смерти Тело Руслана Досаева доставили в калужский морг, куда вызвали на опознание его брата Раиса. Первичная экспертиза указала причиной смерти остановку сердца. Брат погибшего отметил, что у того был сломан нос, на шее и руках остались следы от кабеля. Но экспертиза зафиксировала лишь гематому на лице. По словам Раиса, ему написала девушка, ставшая причиной разборки. Она сказала, что Руслан не приставал к ней, а просто сделал комплимент и познакомил с друзьями.

Фото: Instagram* Руслана Досаева

В разговоре с 360.ru Раис рассказал, что прибывшая на вызов полиция не стала арестовывать охранников: якобы смерть не криминальная, у парня просто остановилось сердце. Брат заявил, что Руслан не употреблял наркотики, не злоупотреблял алкоголем. Одна из участниц афтерпати подтвердила, что познакомилась с барменом незадолго до его смерти, примерно в 23:00. Он был вполне адекватным, угостил ее энергетиком, помог отправиться домой.

Говорят, это не „сигнальские“ охранники были, потому что у них якобы фестиваль закончился уже в понедельник. Раис Брат Руслана Досаева

Эту информацию подтвердил представитель фестиваля в неофициальном чате фестиваля «Архстояник», который тоже проходит в Николе-Ленивце. Он написал, что охрана уехала в 18:00, через шесть часов после официального окончания «Сигнала».

Фото: Instagram* Руслана Досаева

Брату погибшего пообещали провести более тщательную экспертизу. Друзья разыскивают свидетелей произошедшего и всех, кто может пролить свет на эту историю.

У него остались мать и отец, два любящих брата и десятки людей, чья жизнь никогда уже не будет прежней. Подруга погибшего

Судя по фото, опубликованному СК, драка произошла в самом центре парка — недалеко от арт-объекта «Жар-птица» на Масленичной поляне вблизи кафе «Угра».

Фото: Следственный комитет России

Что о смерти бармена говорит следствие По версии следствия, Досаев распивал с приятелями спиртные напитки на вечеринке по окончании фестиваля и стал «инициатором конфликта» с другим участником афтерпати. Сотрудники охраны пресекли «агрессивные действия мужчины», связали его и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители нашли Руслана без признаков жизни. В СК сообщили, что по факту смерти бармена возбудили уголовное дело, проводится медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что говорят организаторы фестиваля «Сигнал» Команда «Сигнала» не ответила на просьбу 360.ru прокомментировать случившееся, но после ажиотажа в СМИ и чатах выразила соболезнования близким и родным погибшего. Организаторы заявили, что ЧП произошло вне территории фестиваля на локации, самостоятельно организованной оставшимися после завершения мероприятия людьми. В связи с этим они располагают ограниченной информацией о произошедшем.

Фестиваль заинтересован в полноценном расследовании и установлении обстоятельств происшествия и ответственных лиц, и готов оказывать содействие следственным органам в соответствии с законодательством. Организаторы фестиваля «Сигнал»

В чате арт-парка «Никола-Ленивец» в Telegram люди начали задавать вопросы о случившемся. Но все сообщения по теме гибели бармена модераторы удаляли в течение минуты. Официальных комментариев от руководства парка не поступало.

Фото: РИА «Новости»

«Культурный феномен»: что такое «Сигнал» Фестиваль техномузыки «Сигнал» проходит в самом большом в Европе арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Его площадь — 650 гектаров земли. Все арт-объекты специально создали для этого места художник, идеолог проекта Николай Полисский и участники фестиваля «Архстояние».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Сигнал» — один из самых крупных электронных фестивалей России. Впервые он прошел в арт-парке в 2017 году, его организовал Сергей Фадеев, архитектор и любитель электронной музыки. Фестиваль пережил даже пандемию: артисты выступали в формате телемоста, их изображение транслировали через восьмиметровую водную проекцию.

В 2024 году «Сигнал» проходил с 15 по 19 августа. Более 250 артистов выступили на восьми сценах. Фестиваль объединяет электронную музыку и современное искусство. Зрители и участники фестиваля помимо музыкальных выступлений наслаждались созерцанием масштабных арт-объектов, инсталляциями художников и танцами от рассвета до заката. В этом году основную идею фестиваля связали с теорией струн, согласно которой вся Вселенная состоит из однородных элементов — квантовых нитей. «Сигнал» в этой системе представляет собой параллельный мир, выходящий за рамки повседневности. Организаторы утверждают, что «Сигнал» — это «культурный феномен, настоящее путешествие вглубь музыки и искусства».

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