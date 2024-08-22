Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал»
Бармена Досаева забили до смерти охранники на фестивале «Сигнал» под Калугой
Смерть Руслана Досаева на музыкальном фестивале «Сигнал» в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой потрясла его родных и близких и вызвала общественный резонанс. Родственники и друзья пытаются выяснить, что же произошло на вечеринке в ночь с 19 на 20 августа и кто виноват в гибели 34-летнего бармена. Знакомые Руслана обвиняют охрану фестиваля, брат погибшего уверен, что это частные охранники, предварительная версия смерти — остановка сердца. Все, что известно о ЧП, — в материале 360.ru.
Что произошло с Русланом Досаевым
По сообщениям из пабликов и словам очевидцев 360.ru восстановил примерную хронологию событий ночи на 20 августа.
Известно, что Руслан Досаев работал барменом на мероприятии все дни — с 15 по 19 августа. Фестиваль электронной музыки закончился, Досаев решил отдохнуть на афтерпати.
Там он попытался познакомиться с понравившейся девушкой, но она была с другом. Между мужчинами завязалась потасовка, к которой присоединились еще двое. Руслана опрокинули, связали кабелем и избили.
Позже молодой человек девушки, из-за которой случилась драка, в комментариях под постом Telegram-канала Shot заявил, что изначально пытался осадить «неадекватного человека» словесно, но Руслан бросился на него. Он признал, что охранники помогли связать нападавшего.
Досаева били ногами по голове. Один из охранников надавил коленом на шею.
На опубликованном в Сети видео слышно, как молодой человек кричит от боли, но его продолжают душить. Когда стало понятно, что Руслан мертв, его оттащили за бар, где он и пролежал до утра. Уже утром труп Досаева нашел его друг в лесном массиве.
Что известно о возможной причине смерти
Тело Руслана Досаева доставили в калужский морг, куда вызвали на опознание его брата Раиса. Первичная экспертиза указала причиной смерти остановку сердца.
Брат погибшего отметил, что у того был сломан нос, на шее и руках остались следы от кабеля. Но экспертиза зафиксировала лишь гематому на лице.
По словам Раиса, ему написала девушка, ставшая причиной разборки. Она сказала, что Руслан не приставал к ней, а просто сделал комплимент и познакомил с друзьями.
В разговоре с 360.ru Раис рассказал, что прибывшая на вызов полиция не стала арестовывать охранников: якобы смерть не криминальная, у парня просто остановилось сердце.
Брат заявил, что Руслан не употреблял наркотики, не злоупотреблял алкоголем. Одна из участниц афтерпати подтвердила, что познакомилась с барменом незадолго до его смерти, примерно в 23:00. Он был вполне адекватным, угостил ее энергетиком, помог отправиться домой.
Говорят, это не „сигнальские“ охранники были, потому что у них якобы фестиваль закончился уже в понедельник.
Раис
Брат Руслана Досаева
Эту информацию подтвердил представитель фестиваля в неофициальном чате фестиваля «Архстояник», который тоже проходит в Николе-Ленивце.
Он написал, что охрана уехала в 18:00, через шесть часов после официального окончания «Сигнала».
Брату погибшего пообещали провести более тщательную экспертизу. Друзья разыскивают свидетелей произошедшего и всех, кто может пролить свет на эту историю.
У него остались мать и отец, два любящих брата и десятки людей, чья жизнь никогда уже не будет прежней.
Подруга погибшего
Судя по фото, опубликованному СК, драка произошла в самом центре парка — недалеко от арт-объекта «Жар-птица» на Масленичной поляне вблизи кафе «Угра».
Что о смерти бармена говорит следствие
По версии следствия, Досаев распивал с приятелями спиртные напитки на вечеринке по окончании фестиваля и стал «инициатором конфликта» с другим участником афтерпати.
Сотрудники охраны пресекли «агрессивные действия мужчины», связали его и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители нашли Руслана без признаков жизни.
В СК сообщили, что по факту смерти бармена возбудили уголовное дело, проводится медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Что говорят организаторы фестиваля «Сигнал»
Команда «Сигнала» не ответила на просьбу 360.ru прокомментировать случившееся, но после ажиотажа в СМИ и чатах выразила соболезнования близким и родным погибшего.
Организаторы заявили, что ЧП произошло вне территории фестиваля на локации, самостоятельно организованной оставшимися после завершения мероприятия людьми. В связи с этим они располагают ограниченной информацией о произошедшем.
Фестиваль заинтересован в полноценном расследовании и установлении обстоятельств происшествия и ответственных лиц, и готов оказывать содействие следственным органам в соответствии с законодательством.
Организаторы фестиваля «Сигнал»
В чате арт-парка «Никола-Ленивец» в Telegram люди начали задавать вопросы о случившемся. Но все сообщения по теме гибели бармена модераторы удаляли в течение минуты.
Официальных комментариев от руководства парка не поступало.
«Культурный феномен»: что такое «Сигнал»
Фестиваль техномузыки «Сигнал» проходит в самом большом в Европе арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Его площадь — 650 гектаров земли.
Все арт-объекты специально создали для этого места художник, идеолог проекта Николай Полисский и участники фестиваля «Архстояние».
«Сигнал» — один из самых крупных электронных фестивалей России. Впервые он прошел в арт-парке в 2017 году, его организовал Сергей Фадеев, архитектор и любитель электронной музыки.
Фестиваль пережил даже пандемию: артисты выступали в формате телемоста, их изображение транслировали через восьмиметровую водную проекцию.
В 2024 году «Сигнал» проходил с 15 по 19 августа. Более 250 артистов выступили на восьми сценах. Фестиваль объединяет электронную музыку и современное искусство. Зрители и участники фестиваля помимо музыкальных выступлений наслаждались созерцанием масштабных арт-объектов, инсталляциями художников и танцами от рассвета до заката.
В этом году основную идею фестиваля связали с теорией струн, согласно которой вся Вселенная состоит из однородных элементов — квантовых нитей. «Сигнал» в этой системе представляет собой параллельный мир, выходящий за рамки повседневности. Организаторы утверждают, что «Сигнал» — это «культурный феномен, настоящее путешествие вглубь музыки и искусства».
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