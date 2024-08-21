Связали кабелем и душили. Бармен погиб на фестивале «Сигнал»

Брат убитого на фестивале под Калугой бармена Раис: Руслана избили и связали

На фестивале электронной музыки «Сигнал» под Калугой погиб 34-летний бармен Руслан. Его брат Раис рассказал 360.ru, что на мужчину напали трое человек, связали ему руки, ноги и избили.

Руслан работал на фестивале барменом. После четырехдневного мероприятия он пошел на афтерпати, где попытался познакомиться с девушкой. Но оказалось, что у нее есть молодой человек, сообщил Telegram-канал Shot. Завязался конфликт. По словам очевидцев, Руслана начал избивать парень девушки и двое охранников.

Раис отметил, что охранники, о которых идет речь — частники.

«Говорят, что это не „сигнальские“ охранники были, потому что у них якобы фестиваль закончился уже в понедельник», — пояснил он.

По его словам, первым Руслана ударил парень девушки. Затем бармен начал на всех бросаться, его решили связать кабельным шнуром.

«Люди видели, как его били ногами по голове, когда он лежал. Полиции не было», — подчеркнул Раис.