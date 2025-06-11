11 июня 2025 20:18 Скажите спасибо, что не ВИЧ. Четверых пациентов заразили гепатитом С во время гемодиализа Инвалида из Тольятти заразили гепатитом С во время гемодиализа в больнице 0 0 0 Эксклюзив

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В одной из больниц Тольятти во время процедуры гемодиализа четверо пациентов с хронической болезнью почек заразились гепатитом С. Это выяснилось только в 2024 году. Подробности 360.ru рассказала одна из пострадавших — инвалид первой группы Евгения.

«Нас вылечили, потому что я подняла хай, не стала молчать. Нас заразили, потихоньку перевели в инфекционный зал и замолчали», — сообщила она. Женщина рассказала, что каждый год она сдает анализы на гепатиты и ВИЧ. В конце декабря у нее обнаружили положительный результат. По словам собеседницы 360.ru, всего заразились четверо, троих сразу перевели в инфекционное отделение, а ей ничего не сказали. Правда открылась только 9 января, когда закончились новогодние выходные. В 2023 году пенсионерка не посещала никакую другую больницу. Она ходила только на гемодиализ, вместе с другими зараженными ее подключали к одному и тому же аппарату.

Аппараты обслуживаются очень плохо. Вот он стоит в инфекционном зале. Сломался — его отремонтировали и поставили уже в чистый зал. Из чистого зала аппарат сломался — отремонтировали, поставили в инфекционный зал. То есть там можно заразиться было черт знает чем. Мне же заведующая сразу сказала: «Скажите спасибо, что вас только гепатитом заразили, потому что у нас там еще лежит и ВИЧ-инфицированный». Евгения

Пострадавшая отметила, что сразу же позвонила главврачу, но он пытался ее убедить в том, что подхватить гепатит С в больнице она не могла. Тогда пенсионерка написала жалобы, в том числе в Роспотребнадзор, и в медучреждении начались проверки.

Фото: РИА «Новости»

По словам женщины, после этого отношение в больнице к ней изменилось. «Мне отказали в транспорте, всех возили, меня отказали. Я езжу на такси, оплачиваю со своего кошелька. Я пенсионерка, инвалид первой группы, и до сих пор у меня нет лечащего врача. Ко мне не подходит заведующая, она заведующая отделением и лечащий врач, она ко мне просто не подходит. Личная неприязнь», — пожаловалась Евгения. Женщина считает, что в больнице было даже покушение на ее жизнь. У пенсионерки сильно упал уровень ферритина — показатель железа в организме. Она теряла сознание. Врач с трудом выписал ей лекарство, но уколы ставили в течение пяти месяцев без наблюдения и анализов. По словам пациентки, у нее мог просто оторваться тромб.

Я считаю, что это прямая угроза моей жизни, было покушение на меня. Евгения

После заражения гепатитом С все пациенты пропивали курс таблеток в течение трех месяцев. Препараты были очень сильные. Они помогли нам вылечиться, но остались последствия, подчеркнула инвалид. «Ждем суда теперь», — сказала она. Как уточнила Евгения, одна из пострадавших пациенток скончалась, но ее смерть не была связана с заражением гепатитом С.

Фото: РИА «Новости»

В распоряжении 360.ru оказалось заявление от троих пострадавших на имя прокурора Тольятти. Пациенты указали, что были вынуждены пройти длительное лечение, терапию противовирусными препаратами. При этом лечение началось несвоевременно, только в апреле 2024 года. «Мы переживали за свои жизни. Противовирусные препараты вызывали слабость, головные боли, тяжело переносился гемодиализ. Также мы вынуждены были ограничить общение с семьями (детьми, внуками), боялись пораниться и заразить их», — сказали они. Они подчеркнули, что моральный вред оценивают в три миллиона рублей для каждого.