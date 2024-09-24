Сегодня 18:13 «На грани». Питерский таксист шокировал профессиональную мотогонщицу ездой по встречке Гонщицу Нифонтову шокировала неадекватная езда таксиста по встречке в Петербурге 0 0 0 Эксклюзив

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Водитель такси в Санкт-Петербурге выехал на встречную полосу по дороге в аэропорт. Его пассажиркой оказалась двукратная обладательница Кубка мира ФИМ по кросс-кантри-ралли среди женщин, первая россиянка, принявшая участие в ралли «Дакар», и единственная в России девушка, побеждавшая на международных мотоциклетных соревнованиях уровня Кубка мира, Анастасия Нифонтова. Мотогонщица поделилась с 360.ru «впечатлениями» от поездки по встречке.

На такси девушка ехала в аэропорт, сидела на заднем сиденье и дремала. Открыла глаза, когда почувствовала, что машина остановилась. Поняла, что водитель свернул не в тот поворот, метров на 200 раньше, чем нужно было, судя по навигатору. Таксист принял решение ехать по новому, перестроенному маршруту. Но такой расклад не устроил пассажирку, поскольку вместо 10 минут до аэропорта навигатор показал 50 минут.

Фото: РИА «Новости»

Нифонтова попросила высадить ее, чтобы поймать другое такси и успеть на самолет. Однако водитель решил по-другому. «Он проехал километр, может, чуть больше, нашел какой-то технологичный кармашек и туда заехал. Я думала, что сейчас буду высаживаться, уже начала чемоданы смотреть, собирать. Вдруг он разворачивается и начинает ехать по этой дороге по встречной полосе в обратную сторону», — поделилась спортсменка. Все попытки пассажирки убедить водителя так не делать не увенчались успехом, он продолжал злостно нарушать ПДД.

Благо обошлось без инцидентов, но очень было все на грани. Анастасия Нифонтова

По встречке таксист выехал на шоссе и довез пассажирку до аэропорта. «Я пулей выскочила из этого такси, больше его видеть не хотела. <…> Я была, мягко говоря, в шоке», — призналась профессиональная гонщица.

Действия таксиста Нифонтова оценила как неадекватные, несмотря на его благие намерения. «Во всем есть свои рамки и пределы. Безусловно, я бы лучше на самолет опоздала, чем вот такое. <…> Потому что оно реально могло привести к трагическому финалу», — подчеркнула собеседница 360.ru. Поездку она сняла на видео и разместила в своем аккаунте в Instagram*. В кадре такси неслось мимо легковых и грузовых авто, а его пассажирка только испуганно вскрикивала. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена