Стая собак напала на школьницу в Якутии

Стая собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Нерюнгринское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
По данным ведомства, днем 7 октября в районе дома № 12 по улице Строителей стая собак накинулась на девочку. Отец и подоспевший на помощь прохожий смогли отогнать животных от ребенка.
Девочка получила рвано-укушенные раны тела. По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Угольное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом.
Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак. Ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законов об ответственном обращении с животными. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.
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