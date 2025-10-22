В деле о загадочном исчезновении Усольцевых появилась версия об общине старообрядцев

В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая версия случившегося. Ее выдвинули журналисты aif.ru .

Пропавшие могли остаться в «секретных поселениях» в тайге. Речь идет об общинах старообрядцев, которые расположились в Красноярском крае. Версия о том, что исчезнувшие «могли найти приют» в этих местах появилась после комментария руководителя отряда поисковиков Светланы Торгашиной.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала она, подчеркнув, что это только предположение.

При этом журналисты обратили внимание на комментарий сотрудника администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерины Иржаковой. Специалист практически опровергла версию о староверах. По ее словам, общины в таежных поселках действительно есть, но туда никогда не уходили семьями. Кроме того, принимают там после множества испытаний.

«Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы», — сказала Иржакова.

Также журналисты предположили, что Усольцевы могли столкнуться с сектантами. На это указывает комментарий криминалиста Михаила Игнатова.

«Можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — сказал он.

Семья, состоящая из трех человек — Ирина, Виктор и их пятилетняя дочь — пропала в конце сентября в тайге. Также с ними была собака. По факту случившегося возбудили уголовное дело.