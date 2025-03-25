«Руки были в кровоподтеках». Чемпиона Дудченко заподозрили в жестоком обращении с детьми

Полиция проверит многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко за жестокое обращение с детьми на тренировках. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего мальчика Юлия.

По словам женщины, в начале года она отвела пятилетнего сына в секцию в спорткомплексе МГИМО в Одинцове. Пробное занятие прошло хорошо, и мальчик хотел продолжать заниматься. Однако третья тренировка, состоявшаяся 28 января, обернулась скандалом.

«В середине занятия я услышала крик ребенка, заглянула в зал и увидела, как Дудченко держит его за руки за матами, делает резкие движения. Я быстро пошла туда, тренер вывел моего сына. Ребенок был в истерике. Я стала успокаивать, обнимать и увидела, что его руки в кровоподтеках», — рассказала мать пострадавшего мальчика.

Когда Юлия поинтересовалась у Дудченко, что произошло, тот заявил, что ребенок сам поцарапался. Поняв, что женщина не собирается закрывать глаза на произошедшее, тренер извинился, признав, что «немножко переборщил». По словам самого мальчика, Дудченко схватил его после того, как тот попросил не тянуть из-за сильной боли.