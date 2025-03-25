«Руки были в кровоподтеках». Чемпиона Дудченко заподозрили в жестоком обращении с детьми
Чемпиона Дудченко проверят за жестокое обращение с детьми на тренировках
Полиция проверит многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Алексея Дудченко за жестокое обращение с детьми на тренировках. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего мальчика Юлия.
По словам женщины, в начале года она отвела пятилетнего сына в секцию в спорткомплексе МГИМО в Одинцове. Пробное занятие прошло хорошо, и мальчик хотел продолжать заниматься. Однако третья тренировка, состоявшаяся 28 января, обернулась скандалом.
«В середине занятия я услышала крик ребенка, заглянула в зал и увидела, как Дудченко держит его за руки за матами, делает резкие движения. Я быстро пошла туда, тренер вывел моего сына. Ребенок был в истерике. Я стала успокаивать, обнимать и увидела, что его руки в кровоподтеках», — рассказала мать пострадавшего мальчика.
Когда Юлия поинтересовалась у Дудченко, что произошло, тот заявил, что ребенок сам поцарапался. Поняв, что женщина не собирается закрывать глаза на произошедшее, тренер извинился, признав, что «немножко переборщил». По словам самого мальчика, Дудченко схватил его после того, как тот попросил не тянуть из-за сильной боли.
Мать ребенка подала заявления в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Травмы пострадавшего дошкольника зафиксировали медики. После случившегося у мальчика появились нервный тик и нарушение сна. Есть заключение о психологической травме, полученной из-за сильного стресса.
Взрослый мужчина гонялся за пятилетним мальчиком, хватал его… Теперь сын проходит медикаментозное лечение и посещает детского психолога.
Юлия
мать пострадавшего мальчика
Женщина добавила, что сразу после случившегося Дудченко написал ей сообщение в мессенджере, в котором предлагал продолжить у него занятия бесплатно и без растяжки. Позже, узнав, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, тренер вышел на связь еще раз, предложив компенсацию ущерба. Скрин переписки есть в распоряжении 360.ru.
Дудченко рассказал «Матч ТВ», что уже направил в полицию объяснения после написанного на него заявления. Тренер подчеркнул, что все остальные юные спортсмены и их родители оставались довольны занятиями. Проблемы возникли в первый и единственный раз.
«Попался один недовольный родитель, устроил целую войну, написал президенту федерации. Ждем ответа от прокуратуры, позиции органов, и уже от этого будем плясать. <…> Если окажусь виновным, ради бога, понесу ответственность. У меня 150 довольных человек ежемесячно, и я уже 10 лет работаю», — сказал чемпион.