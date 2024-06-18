Россиянка умерла после анестезии в платной клинике. Муж погибшей обвинил врачей
Решившаяся на пластическую операцию в платной клинике жительница Иркутска умерла
Плановая операция по удалению грыжи и лишней кожи на животе в платной клинике обернулась для жительницы Иркутска смертью. По мнению супруга погибшей женщины, вина полностью лежит на враче-анестезиологе, который совершил грубые ошибки при во время реанимации: пациентка впала в шок от введенного препарата. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.
Мужчина подчеркнул, что жена уже перенесла две подобные операции под общим наркозом в других клиниках, и все прошло хорошо. Но в этот раз она искала хирурга, который доведет начатое до конца.
«Сказали, что операция легкая, ничего в ней сложного нет. Для реабилитации один день в стационаре и 10 дней дома без нагрузок», — рассказал собеседник 360.ru.
Муж погибшей женщины подчеркнул, что она тщательно готовилась к предстоящему вмешательству. Сдала все анализы. Но проблемы начались еще в день приезда.
«Сказали, что операция будет в дневное время. Я ее привез к 08:00, а в операционную повезли только в 18:00. Все это время она оставалась без еды и воды», — поделился супруг.
Врачи клиники сообщили, что жена находится в тяжелом состоянии, только на следующее утро. Когда он приехал в больницу, то узнал, что операции так и не было. Женщина впала в шок во время введения наркоза.
Есть в клинике самоуверенный анестезиолог, которая никого к ней не подпускала, а сама провела реанимационные действия с ошибками. Неправильно вставила трубку, которая подает кислород, и произошло отмирание мозга. Вторую процедуру — трахеостому, когда пациенту надрезают горло для дыхания, — тоже сделала неправильно.
Муж погибшей
По его словам, в клинике жена оставалась около трех дней. Все это время ей кололи адреналин, чтобы сердце продолжало биться. Все это время мужчина пытался добиться перевода супруги в реанимацию областной больницы. Но консилиум врачей признал женщину не транспортабельной и назначил ей гемодиализ. Спустя сутки пострадавшую все же доставили в интенсивную терапию.
«Она 10 дней лежала под круглосуточным диализом, но почки у нее так и не заработали. Я считаю, что они эту процедуру использовали, чтобы очистить организм», — добавил муж погибшей.
Собеседник 360.ru добавил, что сразу после приезда в больницу врачи сделали жене снимок и сказали, что шансов на жизнь у нее нет. А местный анестезиолог добавил, что в клинике она перенесла две клинических смерти.
Сотрудники клиники с мужчиной не связывались. Он подчеркнул, что в учреждении все выставили так, будто вокруг виноваты все, кроме них. Но главную вину мужчина возложил на анестезиолога, которая совершила ошибки во время реанимации и не обратилась за помощью к специалистам областной больницы.
В пресс-службе областного главка СК сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В ведомстве уточнили, что плановая операция в платном медицинском учреждении проводилась в мае этого года, а само учреждение расположено в Свердловской области. Пациентка скончалась при введении препарата общей анестезии. Смерть наступила 27 мая.