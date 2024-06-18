Россиянка умерла после анестезии в платной клинике. Муж погибшей обвинил врачей

Плановая операция по удалению грыжи и лишней кожи на животе в платной клинике обернулась для жительницы Иркутска смертью. По мнению супруга погибшей женщины, вина полностью лежит на враче-анестезиологе, который совершил грубые ошибки при во время реанимации: пациентка впала в шок от введенного препарата. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.

Мужчина подчеркнул, что жена уже перенесла две подобные операции под общим наркозом в других клиниках, и все прошло хорошо. Но в этот раз она искала хирурга, который доведет начатое до конца.

«Сказали, что операция легкая, ничего в ней сложного нет. Для реабилитации один день в стационаре и 10 дней дома без нагрузок», — рассказал собеседник 360.ru.

Муж погибшей женщины подчеркнул, что она тщательно готовилась к предстоящему вмешательству. Сдала все анализы. Но проблемы начались еще в день приезда.

«Сказали, что операция будет в дневное время. Я ее привез к 08:00, а в операционную повезли только в 18:00. Все это время она оставалась без еды и воды», — поделился супруг.

Врачи клиники сообщили, что жена находится в тяжелом состоянии, только на следующее утро. Когда он приехал в больницу, то узнал, что операции так и не было. Женщина впала в шок во время введения наркоза.