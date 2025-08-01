Сегодня 23:13 Россиянка сломала позвоночник в ресторане. Почему на нее подали в суд Блогерша из Уфы получила травму в ресторане и вместо компенсации попала под дело 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Переломом позвоночника из-за сломанного кресла закончился поход в ресторан для блогерши из Уфы Иржины Перель. Владельцы заведения своей вины не признали, обвинили пострадавшую в мошенничестве и добились возбуждения уголовного дела. Подробности истории девушка рассказала в комментарии 360.ru.

Сломанное кресло и травма позвоночника

На встречу в ресторане Перель пришла вместе с подругами еще 16 июня. Компании предложили расположиться в дачных креслах из деревянного каркаса с тканевой основой. Когда блогерша села на свое сиденье, то сразу повалилась на асфальт.

«Одна из свидетельниц мне сказала, что за полчаса до этого на этом же кресле сидел мужчина и тоже упал. То есть они не стали его менять», — заявила она.

Фото: 360.ru

Перель добавила, что после падения первые дни считала, что получила только сильный ушиб, так как могла передвигаться, но с каждым днем боль нарастала. Через 10 дней блогерша обратилась к врачу. После обследования на аппарате МРТ выяснилось, что у нее перелом позвоночника. По ее словам, при первом обращении в ресторан в качестве компенсации ей предложили пирожное, а после — депозит на ужин. Перель отказалась и решила привлечь внимание к проблеме через свой блог. Тогда ей позвонил старший менеджер.

«Сказал, что у них есть страховая, куда я могу обратиться. Но у меня не страховой случай. При компрессионном переломе позвоночника нужно просто лежать месяц и пить обезболивающие», — поделилась девушка.

Фото: 360.ru

Перель подчеркнула, что ситуацию ухудшило то, что она знакома с владельцами ресторана, в котором пострадала. Когда она во второй раз привлекла к себе внимание, то предприниматели ее пригласили на разговор.

«Я их знала и доверяла»

Встреча сразу не задалась. Извинения владельцы ей не принесли, а встретили ее со словами: «Ты нам портишь репутацию». «Они начали на меня давить. Я их знала и доверяла. Но если бы знала, как пойдет разговор, то сразу бы пришла с адвокатом. В конце мне снова предложили депозит в ресторане или услуги страховой. Я отказалась», — добавила блогерша.

После этого владельцы заблокировали ее во всех мессенджерах и перестали отвечать на звонки. В результате она связалась с ними через профиль ресторана и предложила выплатить ей моральную компенсацию. В ответ ей пришел совет обращаться в суд.

«С самого начала я ничего не просила и считала, что владельцы ресторана сами предложат мне помощь. Но в ответ я столкнулась с давлением и хамством. Я решила, что подам заявление в суд, а компенсацию передам уфимскому хоспису», — заявила Перель.

Внезапный шаг рестораторов

В конце июня владельцы ресторана написали на пострадавшую заявление в полицию о мошенничестве и вымогательстве денег. Правоохранители завели на нее уголовное дело. В это же время она получила заключение врачей о том, что у нее перелом позвоночника, а также прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая установила у нее травму средней степени тяжести.

В это время они писали на меня заявления и говорили, что я мошенница и подделываю все эти документы. Вместе с адвокатом я подала встречное заявление и так как степень тяжести средняя, то дело станет рассматривать гражданский суд. Иржина Перель

Она добавила, что в четверг, 31 июля, вместе с адвокатом провела три часа на допросе, после которого у нее снова начались боли. «Я уже вымотана и морально и физически. Они рассчитывают на то, что я сдамся. Но меня больше пугает, что я не буду в безопасности, если я замолчу», — подчеркнула блогерша. По ее словам, полтора года назад в еще одном заведении города, принадлежащем рестораторам, аналогичную травму получила еще одна девушка. Пострадавшую сначала запугали и заставили замолчать, но она обратилась в суд и дело длится до сих пор. «В центре города миллионника ты можешь получить перелом позвоночника, а потом тебя, как потерпевшего начали обвинять, когда ты пытаешься защититься. Это не нормально», — подытожила Перель.

Что сказали владельцы ресторана?

По данным издания Ufa1, ресторан, в котором пострадала блогерша, принадлежит компании бизнесмена и шеф-повара Антона Долбнина. После выхода истории Перель в паблик официальных комментариев журналистам он не давал. Но он объяснил свою позицию в комментариях местного Telegram-канала «Скрип-скрип». Бизнесмен заявил, что не поверил в сломанный позвоночник, так как пострадавшую несколько раз видели на утренних пробежках. Кроме того, блогерша потребовала с него 300 тысяч рублей, отправляя сообщения с угрозами. «Пострадавшей сразу было озвучено, что у нас есть страховка и она может обратиться за компенсацией», — написал Долбнин. Он подчеркнул, что хотел договориться мирно, но сделать этого не получилось, поэтому теперь разбирательство перешло в юридическую плоскость. «Мы сделали свое предложение, девушку оно не устроило. Если суд решит, что мы виновны и должны выплатить сумму, которую она озвучивает, будет так», — пообещал предприниматель.