Рио утонул в крови. Трупы 132 человек разбросаны по улицам после жесточайшего рейда за всю историю Бразилии

В Рио-де-Жанейро при полицейском рейде погибли более 130 человек

В Рио-де-Жанейро завершилась самая кровавая операция в истории Бразилии, в ходе рейдов против наркогруппировок погибли не менее 132 человек. Тела десятков погибших жители города выложили вдоль улицы в районе Пенья, сообщило Reuters .

По словам представителей полиции штата, операция готовилась более двух месяцев и была направлена против крупнейшей банды «Красная команда», контролирующей наркоторговлю в нескольких районах города.

Как прошла операция

Силовики пытались загнать вооруженных преступников в лесной массив, где их ожидали бойцы спецподразделений.

Глава службы безопасности штата Виктор Сантос признал, что высокий уровень смертей ожидался, хотя и не был запланирован. Он подтвердил, что среди погибших — четыре сотрудника полиции. По официальным данным, арестовать удалось 113 подозреваемых, изъято 118 единиц оружия.

Жители района сообщают, что после окончания боя по улицам начали выносить тела погибших — более 70 тел выложили в ряд посреди дороги. Местные СМИ публикуют кадры, где родственники оплакивают убитых прямо на улице.

«Я просто хочу забрать сына и похоронить его», — сказала одна из женщин, потерявшая близкого в перестрелке.

Реакция ООН

Губернатор штата Клаудио Кастро назвал операцию «борьбой с наркотерроризмом» и заявил, что все убитые участвовали в перестрелке.

«Не думаю, что кто-то случайно гулял по лесу в день боя», — отметил он, добавив, что «настоящие жертвы — это полицейские».

В то же время правозащитные организации и ООН потребовали расследовать случившееся, назвав произошедшее очередным примером чрезмерной жестокости полиции в бедных районах Бразилии.

Министр юстиции страны Рикардо Левандовски сообщил, что федеральное правительство не уведомляли о подготовке рейда, власти узнали о массовых убийствах уже после завершения операции.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва провел экстренное совещание после возвращения из зарубежной поездки и запросил доклад о ситуации.

Рио-де-Жанейро между тем готовится принять международные климатические мероприятия, включая саммит мэров C40 и церемонию вручения премии Earthshot принца Уильяма.