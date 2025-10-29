Дроны со взрывчаткой, баррикады огня. В Рио-де-Жанейро начались кровавые бои, уже более 60 жертв

Бои с наркоторговцами начались в Рио-де-Жанейро, погибли 64 человека

Бразильская полиция устроила крупнейшую в истории Рио-де-Жанейро вооруженную операцию против наркоторговцев. Погибли по меньшей мере 64 человека, сообщил телеканал CNN .

Рейд начался в северных районах Рио-де-Жанейро ранним утром. В операции власти задействовали около 2500 бойцов полицейских спецподразделений.

Губернатор штата Клаудио Кастро позднее рассказал, что целью стали банды, действующие в районах Алемао и Пенья, недалеко от международного аэропорта.

Когда силовики вошли в контролируемые бандитами кварталы, начались перестрелки. Преступники открыли огонь из автоматов, подожгли баррикады и даже направляли на полицейских дроны со взрывчаткой.

В ходе операции уже арестовали 81 человека. Полиция выполнила более 250 ордеров на обыски и задержания. По официальным данным, операция направлена против ключевых фигур «Красной команды», одной из сильнейших группировок города.

Из-за перестрелок закрыли десятки школ, во многих районах перестали работать больницы и общественный транспорт. При этом глава Минюста Бразилии заявил, что федеральное правительство вообще не знало о рейде, саму операцию он назвал «кровавой».

Прошлые рейды по аналогичным трущобам в Бразилии вызвали резкую критику со стороны защитников гражданских прав. В мае 2021 года в результате рейда в фавеле Жакарезинью погибло по меньшей мере 25 человек.

Власти Рио-де-Жанейро регулярно устраивают подобные чистки перед крупными событиями в городе. На следующей неделе здесь пройдет климатический саммит C40 и церемония вручения экологической премии Earthshot Prize с участием мировых знаменитостей.

