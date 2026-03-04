Резало глаза, стало трудно дышать. Дети отравились парами хлора в аквапарке Челябинска

В Челябинске завели уголовное дело после отравления детей в бассейне

В Челябинске несколько детей почувствовали себя плохо после отдыха в банно-развлекательном комплексе с бассейном. О произошедшем 360.ru рассказала мать одного из пострадавших.

В помещении с бассейном и парилкой находились взрослые и дети. Уже через несколько минут люди начали чувствовать сильный запах хлора. Собеседница рассказала, что неприятные симптомы появились почти сразу после входа в помещение.

«Буквально минут через 10 мы почувствовали сильный запах хлора. Начало резать глаза, этот запах стоял во рту и в носу», — вспоминает она.

По ее словам, посетители обратились к администратору и попросили проверить вентиляцию.

«Нам сказали, что вентиляция отключена и нужно просто открыть окно и проветрить», — говорит женщина.

Семьи пытались выводить детей из бассейна в комнату отдыха или парилку и проветривать помещение, однако это не помогло. Позже дети начали кашлять и чихать.

У детей появились кашель, рвота и жжение в глазах

К вечеру семьи начали расходиться по домам. После возвращения ребенку собеседницы стало хуже.

«У него открылся сильный сухой кашель, началась рвота, было головокружение и слабость. Рвало два дня», — рассказала женщина.

Скорая помощь, по ее словам, предположила ротавирусную инфекцию. Врач из детской поликлиники также не связывал симптомы с возможным воздействием хлора. Сама женщина позже обратилась в травмпункт.

«Врач осмотрел меня и поставил диагноз — ожог конъюнктивальных мешков обоих глаз», — рассказала она.

По ее словам, аналогичные симптомы появились и у других детей: жжение в глазах, сухой кашель и рвота. Одного ребенка госпитализировали и поставили капельницу, остальных лечат дома. Еще одна взрослая посетительница также обратилась к врачу и получила диагноз ожога глаз.

Делом занялись следователи

Женщина сообщила, что уже дала показания следователям. По ее словам, среди пострадавших — дети восьми, 11-ти и 13-ти лет.

Следственное управление по Челябинской области возбудило уголовное дело после сообщений о возможном отравлении детей парами хлора в бассейне. Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи осмотрели помещение комплекса, запросили документацию о его работе и соблюдении санитарных норм, а также назначили судебно-медицинские экспертизы.