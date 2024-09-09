Репетитор укусил мальчика на уроке гитары в Улан-Удэ. Школьник в шоке сбежал
Мать школьника из Улан-Удэ рассказала, как репетитор укусил ее сына
Репетитор по гитаре укусил ребенка за палец на занятии в Улан-Удэ. Шокированный мальчик смог выбежать из квартиры мужчины. В беседе с 360.ru мать пострадавшего рассказала подробности случившегося.
Отзывы в Интернете были хорошие
По словам женщины, репетитора она нашла в Сети, почитала отзывы. Общее впечатление было нормальным, как и первое занятие. Сын после него остался довольным, сказал, что преподаватель хорошо объясняет материал. Тогда мать оплатила вперед стоимость еще нескольких уроков.
Занятия мужчина проводил у себя в квартире. В минувший понедельник, 2 сентября, женщина привела мальчика на урок, но репетитор встретил их почем-то в одних шортах.
«Это меня немного смутило, я подумала, что скажу об этом, когда буду забирать ребенка уже после занятия. И потом пошла в магазин в соседний дом, возвращаюсь, а ребенок уже спускается на улицу, хотя прошло всего 15 минут. И сын плакал», — поделилась собеседница 360.ru.
В ответ на вопрос, что случилось, мальчик пояснил, что репетитор укусил его за палец. При этом одна щека у него была красная и припухшая.
«Я поднялась в квартиру, но он не открывал, на телефон тоже не отвечал. Потом я позвонила мужу, потому что не знала, как себя вести. Он велел вызывать полицию и сказал, что сейчас сам приедет», — рассказала мать пострадавшего.
После этого она обратилась по телефону «112», ей сказали ехать писать заявление в полицию. В итоге муж женщины, приехавший к дому репетитора, остался у подъезда, а сама она с сыном отправилась к правоохранителям.
«На звонок мужа с незнакомого номера репетитор в итоге ответил и заявил, что все было нормально, что он не делал ничего противозаконного, больше телефон не брал», — добавила женщина.
Спокойно закрыл дверь за плачущим ребенком
Спустя несколько дней мать школьника также обратилась в прокуратуру, после этого с ней связался участковый, 6 сентября они встретились. Полицейский вручил ей постановление на прохождение экспертизы, на которой уже не смогли выявить никаких следов насилия.
«И вот снова тишина. Сын сказал, что репетитор был злой в тот день. Кроме того, ему показалось, что он был пьяный, так как от него пахло, а в доме был беспорядок, кровать не заправлена. Нормально мужчина так и не оделся», — подчеркнула собеседница 360.ru.
В дальнейшем мальчик, оправившись от испуга, смог объяснить, что репетитор укусил его, потому что тот во время занятия сделал, вероятно, какие-то ошибки, когда они начали разбирать новые аккорды.
«Потом, по словам сына, он начал вырывать гитару и грифом ударил по щеке, тогда сын надел кроссовки и выбежал. На мой звонок спустя два дня репетитор заявил, что все было нормально. Хотя он спокойно закрыл дверь квартиры, когда сын оттуда выбежал, а ведь это незнакомый для него район. То есть он просто бросил его в опасной ситуации, ведь не мог наверняка знать, что я жду сына на улице», — возмутилась мать школьника.
Женщина добавила, что ей сейчас не нужна какая-то компенсация, больше волнует то, что к мужчине будут ходить заниматься другие дети, а гарантии, что такое не повторится, нет.