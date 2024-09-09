Сегодня 20:09 Репетитор укусил мальчика на уроке гитары в Улан-Удэ. Школьник в шоке сбежал Мать школьника из Улан-Удэ рассказала, как репетитор укусил ее сына 0 0 0 Фото: Unsplash Происшествия

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Репетитор по гитаре укусил ребенка за палец на занятии в Улан-Удэ. Шокированный мальчик смог выбежать из квартиры мужчины. В беседе с 360.ru мать пострадавшего рассказала подробности случившегося.

Отзывы в Интернете были хорошие По словам женщины, репетитора она нашла в Сети, почитала отзывы. Общее впечатление было нормальным, как и первое занятие. Сын после него остался довольным, сказал, что преподаватель хорошо объясняет материал. Тогда мать оплатила вперед стоимость еще нескольких уроков. Занятия мужчина проводил у себя в квартире. В минувший понедельник, 2 сентября, женщина привела мальчика на урок, но репетитор встретил их почем-то в одних шортах. «Это меня немного смутило, я подумала, что скажу об этом, когда буду забирать ребенка уже после занятия. И потом пошла в магазин в соседний дом, возвращаюсь, а ребенок уже спускается на улицу, хотя прошло всего 15 минут. И сын плакал», — поделилась собеседница 360.ru.

В ответ на вопрос, что случилось, мальчик пояснил, что репетитор укусил его за палец. При этом одна щека у него была красная и припухшая.

Фото: Unsplash

«Я поднялась в квартиру, но он не открывал, на телефон тоже не отвечал. Потом я позвонила мужу, потому что не знала, как себя вести. Он велел вызывать полицию и сказал, что сейчас сам приедет», — рассказала мать пострадавшего. После этого она обратилась по телефону «112», ей сказали ехать писать заявление в полицию. В итоге муж женщины, приехавший к дому репетитора, остался у подъезда, а сама она с сыном отправилась к правоохранителям. «На звонок мужа с незнакомого номера репетитор в итоге ответил и заявил, что все было нормально, что он не делал ничего противозаконного, больше телефон не брал», — добавила женщина. Спокойно закрыл дверь за плачущим ребенком Спустя несколько дней мать школьника также обратилась в прокуратуру, после этого с ней связался участковый, 6 сентября они встретились. Полицейский вручил ей постановление на прохождение экспертизы, на которой уже не смогли выявить никаких следов насилия.

«И вот снова тишина. Сын сказал, что репетитор был злой в тот день. Кроме того, ему показалось, что он был пьяный, так как от него пахло, а в доме был беспорядок, кровать не заправлена. Нормально мужчина так и не оделся», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: Unsplash

В дальнейшем мальчик, оправившись от испуга, смог объяснить, что репетитор укусил его, потому что тот во время занятия сделал, вероятно, какие-то ошибки, когда они начали разбирать новые аккорды. «Потом, по словам сына, он начал вырывать гитару и грифом ударил по щеке, тогда сын надел кроссовки и выбежал. На мой звонок спустя два дня репетитор заявил, что все было нормально. Хотя он спокойно закрыл дверь квартиры, когда сын оттуда выбежал, а ведь это незнакомый для него район. То есть он просто бросил его в опасной ситуации, ведь не мог наверняка знать, что я жду сына на улице», — возмутилась мать школьника. Женщина добавила, что ей сейчас не нужна какая-то компенсация, больше волнует то, что к мужчине будут ходить заниматься другие дети, а гарантии, что такое не повторится, нет.