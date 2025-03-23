Рэпер Апачев приехал в Суджу и расписал дома матерными граффити. Как отреагировал Хинштейн?

Ролик с поездкой Акима Апачева в Суджу 22 марта опубликовал в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов. На видео блогер ходит по городу и оставляет матерные надписи баллончиком.

«Все любопытные и жаждущие экстрима и адреналина спешат посетить Суджу. Суджа теперь известна чуть ли не на весь мир. Интересно получается, в Суджу открыт экскурсионный маршрут для всех, кроме самих жителей города и близлежащих сел», — отметили авторы публикации.

Музыкант ответил матом

Почти сразу же певец в своем Telegram-канале предложил тем, кому не нравятся его «художества», поехать в Суджу и закрасить их. Тем же, кто пишет ему в личные сообщения и угрожает, певец предложил встретиться в Курске. «Я вам еще на лбу *** нарисую», — пообещал он.

«Если на меня в течении сегодняшнего дня выйдет конкретный владелец конкретного дома или забора, на котором я рисовал, с просьбой закрасить мои великолепные полотна (предоставив всю информацию по правообладанию), то я сегодня/завтра съезжу туда и закрашу», — также написал Апачев.