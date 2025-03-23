Рэпер Апачев приехал в Суджу и расписал дома матерными граффити. Как отреагировал Хинштейн?
Известный рэпер Аким Апачев приехал в освобожденную российскими силами Суджу Курской области и оставил на нескольких зданиях нецензурные надписи. Местные жители возмутились поступком музыканта, глава региона пообещал заявить в полицию. В ситуации разбирался 360.ru.
Видео с Апачевым в Судже
Ролик с поездкой Акима Апачева в Суджу 22 марта опубликовал в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов. На видео блогер ходит по городу и оставляет матерные надписи баллончиком.
Видео с Апачевым вызвало остро негативную реакцию подписчиков Telegram-канала «Суджа в Telegram»..
«Все любопытные и жаждущие экстрима и адреналина спешат посетить Суджу. Суджа теперь известна чуть ли не на весь мир. Интересно получается, в Суджу открыт экскурсионный маршрут для всех, кроме самих жителей города и близлежащих сел», — отметили авторы публикации.
Музыкант ответил матом
Почти сразу же певец в своем Telegram-канале предложил тем, кому не нравятся его «художества», поехать в Суджу и закрасить их. Тем же, кто пишет ему в личные сообщения и угрожает, певец предложил встретиться в Курске. «Я вам еще на лбу *** нарисую», — пообещал он.
«Если на меня в течении сегодняшнего дня выйдет конкретный владелец конкретного дома или забора, на котором я рисовал, с просьбой закрасить мои великолепные полотна (предоставив всю информацию по правообладанию), то я сегодня/завтра съезжу туда и закрашу», — также написал Апачев.
Хинштейн пообещал заявить в полицию и прокуратуру
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ответ на комментарии Апачева в адрес суджан пообещал заявить на музыканта в полицию и прокуратуру. В действиях артиста чиновник усмотрел сразу три административных статьи: нарушение запрета на въезд в приграничье, использование мата и вандализм, соответствующий пост Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале.
Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом
Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области
Кто такой Аким Апачев
Аким Апачев стал широко известен благодаря песне о ЧВК «Вагнера» — композиция называется «Лето и арбалеты». В первую годовщину специальной военной операции он выступил в Лужниках на концерте, также певец принял участие в новогоднем шоу в 2024 году.
Суджу российские силы освободили 13 марта. ВСУ стремительно отступили из региона. Курские власти временно закрыли въезд в некоторые из населенных пунктов области, запрет коснулся и Суджи.
За преступления в Курской области к тюремным срокам в России приговорили уже более 40 военных Украины.