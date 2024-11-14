Сегодня 16:58 Ребенка били током? Воспитателей в Ставрополье обвинили в истязании мальчика Жительница Ставрополья обвинила воспитателей в применении электрошокера к сыну 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Семья из Ставропольского края обвинила воспитателей детского сада в истязании трехлетнего сына. Мать пострадавшего мальчика Анжелика рассказала 360.ru, что ребенка били током. Родители обратились в правоохранительные органы.

Анжелика отдала сына в детский сад весной этого года, мальчик быстро адаптировался. Однако после смены воспитателя все изменилось. «Настрой был недружелюбный с самого начала. Мой ребенок приходил не к 08:00, а к 09:30, потому что мы до этого болели, поэтому дома завтракали, пили лекарства, а потом я его приводила. Я это обговорила с заведующей», — рассказала Анжелика. Летом мать заметила на спине мальчика красные пятна, причину их появления воспитатели объяснить не могли. Следы долго не заживали, но были похожи на ушиб. Анжелика предположила, что ребенок упал на детской площадке во время игры.

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Ребенок перестал спать по ночам Через время мальчик вообще стал тихим и напуганным, забросил игры, стал нервным, у него начались запоры. По словам Анжелики, когда она забирала его из детского сада, он был бледный, с синими кругами под глазами и вообще ни на что не реагировал. «Как будто под седативными препаратами», — сказала она. В один из дней мать не смогла нормально искупать ребенка: он прыгал, истерил и не давал притронуться к спине. Девушка снова обратила внимание на пятна, связалась с другими родителями. Одна из мам подтвердила, что у ее ребенка тоже были подобные следы, но после прошли.

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Пятна оказались следами от ударов током Родители мальчика все еще думали, что он мог где-то удариться. Они проверили все дома и в детском саду, но не нашли никаких предметов, о которые сын мог так ушибиться. Мальчик тем временем перестал спокойно спать по ночам. Затем родители показали фотографии с пятнами на спине у ребенка знакомым, и те сразу сказали, что это следы от удара электрошокером. Семья обратилась в правоохранительные органы. «Судмедэксперт посмотрел, замерил, сказал, что это ожоги, симметричные, круглые и полученные путем теплового токопроводящего воздействия», — отметила собеседница 360.ru. В детском саду все отрицали, а затем Анжелику удалили из всех родительских чатов. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления. Родители обратились за помощью к адвокатам. После публикаций об издевательствах над ребенком в детском саду прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее воспитательница детсада в Судаке протащила девочку за волосы. Женщину привлекли к ответственности по статье о побоях.