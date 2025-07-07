Сегодня 17:23 Развод с жизнью. Муж обезумел от ревности и запытал жену до смерти в Подмосковье 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Семейный конфликт в Подмосковье обернулся кровавой драмой. Мужчина приковал жену к стеллажу и запытал до смерти. После содеянного и сам решился на отчаянный шаг — свел счеты с жизнью. О том, что стало причиной разлада — в материале 360.ru.

Что произошло? Сергей и Ирина жили в арендованной квартире вместе с 16-летним сыном. В какой-то момент родственники перестали получать от них какие-либо сообщения. Первой забила тревогу свекровь — она обратилась в полицию, и правоохранители, вскрыв дверь, обнаружили душераздирающую картину. Тело Ирины было приковано наручниками к металлическому стеллажу. Рядом лежали орудия пыток — отвертки, лопата, канцелярский нож и другие предметы, которые муж использовал для издевательств. По предварительным данным, женщина умерла от множественных травм — ее череп и кости были раздроблены.

Фото: 360.ru

За что убил? Помимо женщины в квартире был еще один труп — Сергея. После содеянного он свел счеты с жизнью. Произошедшее прокомментировала подруга погибшей. Ирина звонила ей за день до смерти. Жаловалась на мужа-тирана, который начал ехать крышей — стал закатывать истерики и устраивать сцены ревности. В итоге женщина решила с ним развестись. Предварительно, это и стало причиной для расправы. Сиротой остался 16-летний сын, сейчас он в шоке от случившегося.

Фото: 360.ru

Реакция полиции По факту случившегося следователи возбудили два уголовных дела. Первое относится к смерти Ирины, второе — Сергея. «Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, проведены допросы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе СК Подмосковья. Кроме того, Серпуховская городская прокуратура взяла под контроль разбирательство. Это не первая история, где обезумевший от ревности мужчина решил убить возлюбленную. Ранее похожий случай произошел в Твери. Муж решил, что его супруга флиртует с соседом — пара поссорилась. Женщина клялась, что ему показалось, однако избранник был непреклонен. В итоге он в приступе ярости схватился за скалку и ударил жену по голове. Та потеряла сознание. Мужу этого было недостаточно и он задушил жертву подушкой. Потом сам позвонил полицейским и во всем сознался. Без матери остались трое детей.