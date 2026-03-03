Разорвали до кости. Королеве красоты из Кирова изуродовали лицо в клубе в Казани

Победительнице конкурса красоты из Кирова, косметологом по профессии, Надеждой в казанском ночном клубе бокалом изуродовали лицо. Она приехала на концерт группы «Тату», но вечер обернулся настоящим кошмаром — неизвестная посетительница разрезала кожу почти до кости. Подробности — в материале 360.ru.

Надежда и ее подруга приехали в Казань на концерт 27 февраля и остановились в отеле. После мероприятия зашли в местный клуб. Уже там, в туалете, она столкнулась с тремя незнакомками. Одна из них попыталась незаметно украсть ее телефон — убрала его с раковины и положила к себе в сумку.

«Я поймала ее за руку: „Почему ты думаешь, что можешь брать мой телефон, чужие вещи?“. Она рассмеялась, вела себя максимально нагло: „Что ты мне сделаешь?“. И показала мне из сумки свой, совершенно другой телефон в голубом чехле, у меня оранжевый», — рассказала собеседница 360.ru.

После этого Надежда предложила пойти к охране, чтобы разобраться в ситуации. Однако незнакомка не стала ее слушать, схватила стакан и со всей силы ударила женщину по лицу.

Рана оказалась очень глубокой, до кости, началось сильное кровотечение. Надежда обратилась к охраннику с просьбой вызвать скорую. Сначала сотрудники медлили, но в итоге позвонили медикам и задержали нападавшую.