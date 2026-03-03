Разорвали до кости. Королеве красоты из Кирова изуродовали лицо в клубе в Казани
В Казани девушке разорвали лицо до кости в ночном клубе
Победительнице конкурса красоты из Кирова, косметологом по профессии, Надеждой в казанском ночном клубе бокалом изуродовали лицо. Она приехала на концерт группы «Тату», но вечер обернулся настоящим кошмаром — неизвестная посетительница разрезала кожу почти до кости. Подробности — в материале 360.ru.
Надежда и ее подруга приехали в Казань на концерт 27 февраля и остановились в отеле. После мероприятия зашли в местный клуб. Уже там, в туалете, она столкнулась с тремя незнакомками. Одна из них попыталась незаметно украсть ее телефон — убрала его с раковины и положила к себе в сумку.
«Я поймала ее за руку: „Почему ты думаешь, что можешь брать мой телефон, чужие вещи?“. Она рассмеялась, вела себя максимально нагло: „Что ты мне сделаешь?“. И показала мне из сумки свой, совершенно другой телефон в голубом чехле, у меня оранжевый», — рассказала собеседница 360.ru.
После этого Надежда предложила пойти к охране, чтобы разобраться в ситуации. Однако незнакомка не стала ее слушать, схватила стакан и со всей силы ударила женщину по лицу.
Рана оказалась очень глубокой, до кости, началось сильное кровотечение. Надежда обратилась к охраннику с просьбой вызвать скорую. Сначала сотрудники медлили, но в итоге позвонили медикам и задержали нападавшую.
«После этого на меня еще накидывался ее парень, его тоже охрана задержала. Он подрался в итоге с охраной. <…> Потом на скорой помощи меня срочно госпитализировали», — добавила пострадавшая.
В больнице Надежде помогли, но в документах не отразили всю серьезность ранения. Эти данные нужны для полиции, куда пострадавшая уже обратилась.
Также она уже связывалась с обидчицей. Женщина совсем не боится наказания. Во время диалога она смеялась и обещала выставить Надежду виноватой, так как ее подруги, которые были в туалете во время ЧП, будут свидетелями. Собеседница 360.ru предположила, что этот конфликт у местной бунтарки далеко не первый, но почему-то ей все сходит с рук.
Месяц назад Надежда выиграла конкурс красоты «Автоледи Кирова», а теперь у нее на лице глубокий шрам под правым глазом.
В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили РИА «Новости», что занимаются этим происшествием. Нападавшую, 23-летнюю жительницу Казани вместе с супругом доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составили административные материал по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.