Сегодня 21:07 Проверял снайперские навыки на детях. Подросток устроил стрельбу в московской школе Девятиклассник на перемене выстрелил в ногу однокласснику в Москве 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Ученик девятого класса выстрелил в ногу своему однокласснику из пневматического пистолета в Москве. Отец пострадавшего мальчика рассказал 360.ru, что хулиган уже совершал подобные действия в отношении других детей, но до сих пор оставался безнаказанным.

По словам мужчины, сначала он не хотел обращаться в правоохранительные органы, пожалев ребенка, который рос без отца. Однако на следующий день школьник пришел на уроки со словами, что ему ничего не будет. «Мой сын, несмотря на рану, пошел в школу. Этот одноклассник перед ним не извинился, его мать не выходила с нами на связь. Нас поразила такая наглость. К тому же, со слов детей, мальчик позволял себе националистические высказывания в адрес моего сына. До этого ссор между ними не было», — отметил собеседник 360.ru. Вел себя нагло и не извинился Выяснилось, что у подростка есть свой Telegram-канал, в котором он предлагает помощь в покупке водительских прав и делится странными фотографиями с пистолетами.

«Врачи в травмпункте сказали, что благодаря джинсам сын получил легкую травму, поцарапало кожу. Меня удивляет, как мама отпускает его в школу с пистолетом. А если пуля попадет кому-нибудь в глаз, а не в ногу? У следователей есть показания, что он также стрелял по девочке и угрожал ей. Я считаю, что этого ребенка нужно оградить от наших детей», — добавил мужчина.

Фото: Freepik

Как рассказала 360.ru мать одноклассника пострадавшего, стрелявший уже демонстрировал снайперские навыки на своих сверстниках. Мальчик оставался на второй год в предыдущей школе, откуда его исключили. Сейчас его перевели во второй корпус.

Многие ребята рассказали, после инцидента этот мальчик пришел в школу на следующий день и вел себя очень нагло. По словам директора, состава преступления нет, потому что пистолет не нашли. Кроме того, пытаются нас убедить, что он игрушечный, но это не так. Мать одноклассника пострадавшего мальчика

Директор школы в беседе с 360.ru отметил, что ЧП произошло 16 декабря во время перемены. Пострадавшего ребенка отвели к врачу, но медицинская помощь ему не потребовалась. По его словам, в учебном заведении готовы оказать ребенку психологическую поддержку. Ученик, который произвел выстрел, перевели в другой корпус, он находится под контролем социального педагога. В ближайшее время примут решение о его постановке на внутришкольный учет. Стрельбой заинтересовались в СК Следственный комитет начал проверку после сообщений о стрельбе в школе для установления обстоятельств произошедшего. В ведомстве сообщили, что об произошедшем в школе в районе Коптево стало известно из соцсетей. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. По данным СК, этот учащийся ранее приносил в образовательное учреждение электрошокеры и стрелял в других несовершеннолетних. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе мероприятий.