Сегодня 17:18 Превратили в рабов для отелей? На Кубани волонтеров не пустили на загрязненные дикие пляжи Волонтер Мария: отельеры на Кубани превратили добровольцев в дешевую рабсилу 0 0 0 Эксклюзив

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Краснодарские отельеры превратили волонтеров в бесплатную рабочую силу. Добровольцев обязуют расчищать от мазута исключительно пляжи гостиниц, людей не отпускают в более загрязненные дикие места. Об этом 360.ru рассказала волонтер Мария.

Фото: 360.ru

По ее словам, группу добровольцев в составе более 50 человек забрали на автобусе от Московского зоопарка. Волонтеров заселили в отель «Вита» в Витязеве. В первый же день новоприбывшие вышли на уборку, а на второй решили посмотреть обстановку в других точках. «Я утром нашла трансфер, поехали мы с моей новой подружкой на Бугазскую косу. Мы остались там работать на весь день. А когда мы вернулись в эту нашу „Виту“ вечером, оказалось, что мы не имели права уезжать. Оказалось, что мы тут прикреплены и должны эти временные слоты обязательно выходить на пляж „Виты“: с восьми до 12 и с часу до четырех, по-моему. И если мы хотим уехать, то мы должны за сутки вносить себя в какой-то список тех, кто может уйти в самоволку», — рассказала Мария.

Она добавила, что заранее о таких условиях никто не сообщал. В результате случился скандал с одной из кураторов, которая пригрозила вычеркнуть Марию из списка на обратный автобус. «Я говорю, просто есть более грязные места объективно, куда люди не ездят. <…> Я говорю: „Вы понимаете, что от нашего отсутствия — двух человек — на этом пляже ‚Виты‘, по сути, ничего не изменилось“? Потому что он достаточно чистый, там микроскопические загрязнения. Да, они есть, но 50 человек на эту территорию, объективно, ту мач. <…> Она говорит: „Да, я понимаю“», — сказала девушка.

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Куратор также подтвердила, что никаких конкретных договоренностей об объемах работ нет — «просто нельзя нарушать правила и нужно соблюдать дисциплину».

Они опошлили само понятие «волонтерство» и превратили его в некую бесплатную рабочую силу. <…> История про отельеров, которые берут бесплатных рабов, не первая. Мария волонтер

Другие отели тоже вынуждают волонтеров работать на себя, несмотря на то что у них есть ресурсы нанять людей. При этом другие, более дикие места, нуждаются в добровольцах. Однако есть добросовестные отельеры, которые размещают у себя волонтеров на благоприятных условиях. «Волонтеров здесь, в этих штабах, кормят просто на убой. Никто не считает твои порции, все, наоборот, друг друга поддерживают в этих штабах, которые стихийно возникли, выдают все подходящие средства защиты, респираторы, очки», — рассказала Мария. Она добавила, что мешки с мазутом действительно долго находятся на пляжах. «Да, эти мешки плохо вывозят, и они постепенно прессуются и превращаются в кучи мазута на пляже», — отметила девушка.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Об этом же 360.ru рассказал другой волонтер. По его словам, мешки не выдерживают загрязненный песок, их уносит в море. Почему копятся мешки с мазутом В России существует Единая система реагирования на чрезвычайные ситуации. Добровольцы тоже могут входить в РСЧС, но для этого необходимо пройти обучение и аттестацию, рассказал 360.ru заслуженный спасатель страны Алексей Дударев. Также специалисты могут ставить волонтерам конкретные задачи.

«В данном случае волонтеры, собирая мазут в мешки, ждут, что их вывезут, ставят перед фактом администрацию, что, вот, мы приехали и собрали. На каждом участке, куда официально зарегистрированных добровольцев поставили, была приписана и техника, и график вывоза. И там добровольцы работали бок о бок со спасателями. Там, где они собрали и решили, что кто-то вывезет — так это надо было либо организовывать, либо не производить лишней и, как получается, ненужной работы», — отметил эксперт.

Отдельно специалист указал на то, что мазут не следует собирать в мешки для строительного мусора. Они не подходят для этих целей. «Таким образом, загрязнение только увеличилось, мешки тоже оказались загрязненные. При работе неорганизованных волонтеров происходит множество проблем, которые потом разгребают спасатели», — подчеркнул Дударев. Кроме того, работать в зоне ЧС без разрешения ответственного за ликвидацию запрещено. «Там никого не должно быть. Все пофотографируются и уедут, а спасатели останутся работать до полной ликвидации последствий», — сказал Дударев. Помимо этого, специалист призвал крайне внимательно относиться к средствам индивидуальной защиты. Для подобных работ их наличие обязательно. Но это не должны быть тканевые маски времен ковидной пандемии, такие никак человека не защитят, предупредил он.