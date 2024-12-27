Превратили в рабов для отелей? На Кубани волонтеров не пустили на загрязненные дикие пляжи

Волонтер Мария: отельеры на Кубани превратили добровольцев в дешевую рабсилу

Краснодарские отельеры превратили волонтеров в бесплатную рабочую силу. Добровольцев обязуют расчищать от мазута исключительно пляжи гостиниц, людей не отпускают в более загрязненные дикие места. Об этом 360.ru рассказала волонтер Мария.

Фото: 360.ru

По ее словам, группу добровольцев в составе более 50 человек забрали на автобусе от Московского зоопарка. Волонтеров заселили в отель «Вита» в Витязеве. В первый же день новоприбывшие вышли на уборку, а на второй решили посмотреть обстановку в других точках.

«Я утром нашла трансфер, поехали мы с моей новой подружкой на Бугазскую косу. Мы остались там работать на весь день. А когда мы вернулись в эту нашу „Виту“ вечером, оказалось, что мы не имели права уезжать. Оказалось, что мы тут прикреплены и должны эти временные слоты обязательно выходить на пляж „Виты“: с восьми до 12 и с часу до четырех, по-моему. И если мы хотим уехать, то мы должны за сутки вносить себя в какой-то список тех, кто может уйти в самоволку», — рассказала Мария.

Она добавила, что заранее о таких условиях никто не сообщал. В результате случился скандал с одной из кураторов, которая пригрозила вычеркнуть Марию из списка на обратный автобус.

«Я говорю, просто есть более грязные места объективно, куда люди не ездят. <…> Я говорю: „Вы понимаете, что от нашего отсутствия — двух человек — на этом пляже ‚Виты‘, по сути, ничего не изменилось“? Потому что он достаточно чистый, там микроскопические загрязнения. Да, они есть, но 50 человек на эту территорию, объективно, ту мач. <…> Она говорит: „Да, я понимаю“», — сказала девушка.

Фото: 360.ru
1/3
Фото: 360.ru
2/3
Фото: 360.ru
3/3

Куратор также подтвердила, что никаких конкретных договоренностей об объемах работ нет — «просто нельзя нарушать правила и нужно соблюдать дисциплину».

Они опошлили само понятие «волонтерство» и превратили его в некую бесплатную рабочую силу.  <…> История про отельеров, которые берут бесплатных рабов, не первая.

Мария

волонтер

Другие отели тоже вынуждают волонтеров работать на себя, несмотря на то что у них есть ресурсы нанять людей. При этом другие, более дикие места, нуждаются в добровольцах.

Однако есть добросовестные отельеры, которые размещают у себя волонтеров на благоприятных условиях.

«Волонтеров здесь, в этих штабах, кормят просто на убой. Никто не считает твои порции, все, наоборот, друг друга поддерживают в этих штабах, которые стихийно возникли, выдают все подходящие средства защиты, респираторы, очки», — рассказала Мария.

Она добавила, что мешки с мазутом действительно долго находятся на пляжах.

«Да, эти мешки плохо вывозят, и они постепенно прессуются и превращаются в кучи мазута на пляже», — отметила девушка.

Фото: 360.ru
1/2
Фото: 360.ru
2/2

Об этом же 360.ru рассказал другой волонтер. По его словам, мешки не выдерживают загрязненный песок, их уносит в море.

Почему копятся мешки с мазутом

В России существует Единая система реагирования на чрезвычайные ситуации. Добровольцы тоже могут входить в РСЧС, но для этого необходимо пройти обучение и аттестацию, рассказал 360.ru заслуженный спасатель страны Алексей Дударев. Также специалисты могут ставить волонтерам конкретные задачи.

«В данном случае волонтеры, собирая мазут в мешки, ждут, что их вывезут, ставят перед фактом администрацию, что, вот, мы приехали и собрали. На каждом участке, куда официально зарегистрированных добровольцев поставили, была приписана и техника, и график вывоза. И там добровольцы работали бок о бок со спасателями. Там, где они собрали и решили, что кто-то вывезет —  так это надо было либо организовывать, либо не производить лишней и, как получается, ненужной работы», — отметил эксперт.

Отдельно специалист указал на то, что мазут не следует собирать в мешки для строительного мусора. Они не подходят для этих целей.

«Таким образом, загрязнение только увеличилось, мешки тоже оказались загрязненные. При работе неорганизованных волонтеров происходит множество проблем, которые потом разгребают спасатели», — подчеркнул Дударев.

Кроме того, работать в зоне ЧС без разрешения ответственного за ликвидацию запрещено. «Там никого не должно быть. Все пофотографируются и уедут, а спасатели останутся работать до полной ликвидации последствий», — сказал Дударев.

Помимо этого, специалист призвал крайне внимательно относиться к средствам индивидуальной защиты. Для подобных работ их наличие обязательно. Но это не должны быть тканевые маски времен ковидной пандемии, такие никак человека не защитят, предупредил он.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте