«Пара ударов в живот». Посетитель «Современника» пожаловался на избиение

Москвич заявил, что во время спектакля его избил сотрудник театра «Современник»

Посетитель «Современника» заявил, что сотрудник театра набросился на него с кулаками из-за 15-минутного опоздания на спектакль. Пострадавший подробно рассказал 360.ru, как все произошло.

Выдернули стул из-под зрителя

По его словам, он решил посетить спектакль «Время женщин» вместе со своей девушкой, но сам задержался. Занять свое место в зале мужчина не смог, потому что там уже кто-то сидел.

«Очень странно. Во всех театрах никаких проблем: ни в МХТ, ни в [театре] Фоменко такого нет», — подчеркнул москвич.

Сотрудница театра предложила ему посмотреть представление, стоя на балконе, и он согласился.

Там он увидел, что одно из крайних мест свободно, и занял его. Наблюдавший за этим сотрудник театра сделал мужчине замечание, а потом начал избивать прямо во время спектакля, добавил собеседник 360.ru.

«Я говорю: „Я никуда не пойду, молодой человек, давайте выходите, вызывайте сюда полицию, потому что я заплатил за билет, что за фигня“. Началась такая история с поножовщиной легкой. То есть он вытащил из-под меня стул, пара ударов в живот, несколько ударов по лицу», — объяснил зритель.

Окружающие услышали крики и обратили внимание на случившееся.

«Я кричал, там слышно было, весь зал услышал. Свидетелей весь зал, да и девушка в том числе», — добавил он.

В результате мужчине из-за ударов рассекло губу. Он сообщил, что обратится в полицию.

«Это конечно, пипец. Избить зрителя — это прям круто», — заключил москвич.

В нападении обвинили старейшего сотрудника

Главный администратор театра Анна в беседе с 360.ru усомнилась в том, что зрителя избили.

«Есть камеры, по которым мы можем осмотреть, что было на самом деле <…> Вы можете писать жалобу, это ваше право. И не забудьте снять тогда побои в медицинском учреждении, потому что будет расследование», — подчеркнула она.

Театральный представитель добавила, что сотрудник, которого обвиняют в нападении на зрителя, работает там уже очень много лет.

«Это старейший сотрудник театра. Навряд ли это было рукоприкладство», — заявила она.

Ранее 25-летний житель Волгограда избил прохожего во время ссоры. Пострадавшего доставили пострадавшего в больницу с черепно-мозговой травмой.