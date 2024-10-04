«Пара ударов в живот». Посетитель «Современника» пожаловался на избиение
Москвич заявил, что во время спектакля его избил сотрудник театра «Современник»
Посетитель «Современника» заявил, что сотрудник театра набросился на него с кулаками из-за 15-минутного опоздания на спектакль. Пострадавший подробно рассказал 360.ru, как все произошло.
Выдернули стул из-под зрителя
По его словам, он решил посетить спектакль «Время женщин» вместе со своей девушкой, но сам задержался. Занять свое место в зале мужчина не смог, потому что там уже кто-то сидел.
«Очень странно. Во всех театрах никаких проблем: ни в МХТ, ни в [театре] Фоменко такого нет», — подчеркнул москвич.
Сотрудница театра предложила ему посмотреть представление, стоя на балконе, и он согласился.
Там он увидел, что одно из крайних мест свободно, и занял его. Наблюдавший за этим сотрудник театра сделал мужчине замечание, а потом начал избивать прямо во время спектакля, добавил собеседник 360.ru.
«Я говорю: „Я никуда не пойду, молодой человек, давайте выходите, вызывайте сюда полицию, потому что я заплатил за билет, что за фигня“. Началась такая история с поножовщиной легкой. То есть он вытащил из-под меня стул, пара ударов в живот, несколько ударов по лицу», — объяснил зритель.
Окружающие услышали крики и обратили внимание на случившееся.
«Я кричал, там слышно было, весь зал услышал. Свидетелей весь зал, да и девушка в том числе», — добавил он.
В результате мужчине из-за ударов рассекло губу. Он сообщил, что обратится в полицию.
«Это конечно, пипец. Избить зрителя — это прям круто», — заключил москвич.
В нападении обвинили старейшего сотрудника
Главный администратор театра Анна в беседе с 360.ru усомнилась в том, что зрителя избили.
«Есть камеры, по которым мы можем осмотреть, что было на самом деле <…> Вы можете писать жалобу, это ваше право. И не забудьте снять тогда побои в медицинском учреждении, потому что будет расследование», — подчеркнула она.
Театральный представитель добавила, что сотрудник, которого обвиняют в нападении на зрителя, работает там уже очень много лет.
«Это старейший сотрудник театра. Навряд ли это было рукоприкладство», — заявила она.
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