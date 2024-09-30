Житель Волгограда сильно избил прохожего во время ссоры

В Волгограде на 25-летнего местного жителя завели уголовное дело после сильного избиения прохожего. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Накануне на улице Ленина обвиняемый жестоко избил прохожего во время ссоры. Мужчина нанес прохожему многочисленные удары, часть из которых пришлась в голову. Медики доставили пострадавшего в больницу с черепно-мозговой травмой.
Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет колонии.
Новая поликлиника откроется в Лобне в марте 2025 года
Ресурсный голод острейший. Как ударят ограничения экспорта титана по ВПК Запада
Регулярная процедура. Минстрой прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ
«Должны подумать: а как будут жить их дети?» Милонов — о разводах семей с детьми
Спортивный комплекс в Реутове введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года
Подмосковная кондитерская фабрика присоединилась к программе подготовки управленцев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте