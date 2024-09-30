Житель Волгограда сильно избил прохожего во время ссоры

В Волгограде на 25-летнего местного жителя завели уголовное дело после сильного избиения прохожего. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Накануне на улице Ленина обвиняемый жестоко избил прохожего во время ссоры. Мужчина нанес прохожему многочисленные удары, часть из которых пришлась в голову. Медики доставили пострадавшего в больницу с черепно-мозговой травмой.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет колонии.