«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в квартиру дома на Зацепском валу в московском районе Замоскворечье, чтобы выселить из помещения женщину Евгению с тремя детьми, муж которой сейчас принимает участие в специальной военной операции. В беседе с 360.ru она пояснила, что напавшими оказались коллекторы, которых нанял новый «собственник».

Собеседница пояснила, что изначально квартира принадлежала одинокой пенсионерке, которая предоставила ей недвижимость по договору безвозмездной аренды. Но в 2023 году бабушка умерла. Никаких родственников и детей у владелицы дома не было.

По словам Евгении, она ждала и планировала заключить новый договор аренды с властями города, которому переходила квартира одинокой пенсионерки, но у недвижимости оказались новые хозяева.

«Через полгода появились новые собственники, сначала одни, потом вторые. За шесть месяцев появились три человека. Сначала они просто приходили с участковым. Подали в суд иск о выселении меня и моей семьи, но суд оставил его без движения» — пояснила Евгения.

Она добавила, что три дня назад в квартиру ворвались восемь мужчин. В тот момент в помещении находились трое детей с бабушкой.

«Я приехала через 15 минут и вызвала полицию. Нас всех забрали и допросили. Полицейские заявили, что в документах на квартиру присутствуют мошеннические действия. Меня оставили в квартире, а им сказали, что приближаться они могут только после решения суда и проверки документов на экспертизе», — поделилась Евгения.