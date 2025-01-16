Мазутная болезнь. Как помочь очистить побережье Анапы и не умереть
Пульмонолог Пальман рассказал, можно ли умереть от вдыхания испарений мазута
Почти 150 волонтеров, убирающих пляжи Анапы, пострадали от интоксикации парами мазута. Также стало известно, что один из ликвидаторов последствий разлива нефтепродуктов погиб — предположительно, он страдал астмой. Чем опасен мазут и как от него защититься, разбирался 360.ru.
Что такое мазут и насколько он опасен для человека
Мазут — остаточный продукт переработки нефти. Это самая тяжелая фракция, которая остается после выкипания других составляющих нефти: бензина, керосина, газойля.
Тем не менее мазут относят к четвертому малоопасному классу нефтепродуктов по классификации ГОСТ.
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Пары мазута могут попасть в дыхательные пути при вдыхании, с пищей или водой. В результате этого у отравившегося могут:
- слезиться глаза;
- повышаться возбудимость центральной нервной системы;
- учащаться пульс;
- появляться головокружение и общая слабость.
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При длительном воздействии паров мазута могут быть приступы удушья, атрофического ринита, возникает поражение зубов.
Что известно о пострадавших и погибшем в Анапе
Накануне, 15 января, глава краснодарского Минздрава Евгений Филиппов рассказал, что с 18 декабря в местные больницы с признаками интоксикации обратились 146 волонтеров, которые участвовали в уборке пляжей от мазута в Анапе. Трех добровольцев пришлось госпитализировать, их уже выписали.
«В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировали», — рассказал он в своем в Telegram-канале.
Врач-пульмонолог первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман в разговоре с 360.ru высказал сомнения относительно токсичности мазута.
«Если рассуждать теоретически: мазут не очень летучая субстанция. Морской берег, открытое пространство, ветер — каким образом там могут создаться какие-то концентрации нефтепродуктов, да еще и зимой? Это вопрос причинно-следственной связи», — указал специалист.
Пальман указал, что у него, как у врача, есть сомнения относительно новостей об отравлении.
«Они чистят пляжи не первую неделю. И внезапно с волонтерами начали случаться отравления. Если бы были высокие концентрации вредных веществ, то отравления начались бы в первые дни. А что там сейчас, мне непонятно», — отметил врач.
Новости о первых интоксикациях появились в декабре, когда начались массовые работы по очистке пляжей от нефтепродуктов. Но об этом заговорили громко только сейчас — после сообщения местного Минздрава.
Симптомы отравления действительно могут напоминать ОРЗ, пояснил пульмонолог. Почему случаи недомогания не относят к вирусным заболеваниям, он объяснить не смог.
«Может быть, это не мазут? Может быть, другие причинно-следственные связи? Я даже не пытаюсь предположить какие, я просто рассуждаю вслух», — отметил Пальман.
Мог ли юноша с астмой умереть от испарений мазута — мнение пульмонолога
По сообщению Kub Mash, 17-летний студент Анапского индустриального техникума погиб. Юноша, который помогал чистить пляж от мазута, якобы страдал астмой.
В техникуме указали, что учащиеся действительно участвуют в ликвидации последствий аварии в Керченском проливе, но помогать разрешают только совершеннолетним. Представители учебного заведения заверили, что скончавшегося молодого человека не включали в организованные группы.
Двоюродный брат студента Михаил подтвердил, что тот участвовал в уборке, но самостоятельно или в составе группы — неизвестно. По его словам, после посещения пляжа молодому человеку стало плохо, скорая не успела к нему доехать.
«По поводу молодого человека все тоже странно. С одной стороны, тяжелый астматик, надышавшись большим количеством вредных веществ, в том числе химических, может получить тяжелое обострение и от этого умереть. Но если у него настолько тяжелая астма, каким образом его туда понесло?» — задался вопросом Александр Пальман.
В комментариях к посту о смерти юноши одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» утверждала, что погибший студент не был астматиком. На это же указала в беседе с 360.ru подруга молодого человека. Официальных данных о состоянии его здоровья нет.
Пальман отметил, что заработать обострение имеющегося заболевания на фоне произошедшего в Анапе достаточно легко.
«Но для того, чтобы человек с астмой в таких условиях умер, должны быть весьма тяжелое течение болезни и немалая концентрация вредных веществ <…> На ровном месте умереть от бронхиальной астмы надо умудриться», — уточнил Пальман.
Врач добавил, что случай требует детального разбирательства компетентных органов, токсикологов и осторожных комментариев. Собеседник 360.ru отметил, что сложно делать выводы без истории болезни молодого человека и данных о том, при каких обстоятельствах развивалось отравление.
«Для меня неочевидно, что это мазут. Возможно, там есть что-то еще. И тогда тем более нужно выяснять, что это», — отметил пульмонолог.
Меры предосторожности при работе с мазутом
В разговоре с 360.ru волонтер Александр рассказал, что обстановка в зоне уборки мазута была в первые дни непростой и остается такой сейчас.
«Первые три-четыре дня, когда были выбросы легких фракций с бензолом — самым ядовитым ингредиентом нефти, запах был. Все работали с третьего дня в угольных респираторах. Сейчас запаха практически нет», — отметил доброволец.
По его словам, средств индивидуальной защиты хватает всем волонтерам с избытком.
«Я бы даже сказал, расточительство есть. Например, активисты выбрасывают инвентарь, который предназначается на неделю, через несколько часов», — пояснил Александр.
Пальман напомнил, что от вредных испарений на 100% может защитить только противогаз.
«Когда происходит промышленная авария или ведутся работы по обеззараживанию, люди надевают противогазы и спецодежду. Насколько волонтеров защитят респираторы, которые используют на стройках при лакокрасочных работах, непонятно. Обычная медицинская маска однозначно не сработает», — отметил врач.
Краснодарский Минздрав опубликовал памятку по мерам безопасности при ликвидации разлива нефтепродуктов. Волонтеру необходимо использовать:
- средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- защитные перчатки;
- специальные костюмы и обувь;
- увлажняющие кремы для защиты кожи.
Существует особый алгоритм работы:
- подходить следует с наветренной стороны;
- избегать прямых или опосредованных контактов с мазутом без спецодежды и СИЗ;
- работать без перерывов не более двух часов;
- отдыхать в подготовленных и обогреваемых местах с чистым воздухом;
- после работы спецодежду нужно упаковать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт.
При ухудшении самочувствия следует обратиться к медикам. На береговой линии развернули мобильный штаб территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края. Также мобильная бригада постоянно патрулирует береговую линию и шесть врачебно-фельдшерских постов.
«В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача — анестезиолога-реаниматолога. Привлечены 35 волонтеров-медиков», — рассказал региональный министр здравоохранения Евгений Филиппов.
Фельдшер выездной бригады территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина рассказала 360.ru, что в зоне уборки мазута бригады врачей по три человека работают ежедневно с 09:00 до 17:00. На месте круглосуточно дежурят медпункты.
Для справки. По данным МЧС России, на 16 января собрали почти 165 тысяч тонн замазученного песка и грунта, из них 125 тысяч уже вывезли. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали более 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовали 925 килограммов сорбентов. Работы по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе продолжаются.