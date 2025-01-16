Мазутная болезнь. Как помочь очистить побережье Анапы и не умереть

Почти 150 волонтеров, убирающих пляжи Анапы, пострадали от интоксикации парами мазута. Также стало известно, что один из ликвидаторов последствий разлива нефтепродуктов погиб — предположительно, он страдал астмой. Чем опасен мазут и как от него защититься, разбирался 360.ru.

Что такое мазут и насколько он опасен для человека Мазут — остаточный продукт переработки нефти. Это самая тяжелая фракция, которая остается после выкипания других составляющих нефти: бензина, керосина, газойля. Тем не менее мазут относят к четвертому малоопасному классу нефтепродуктов по классификации ГОСТ.

Интересно Предельно допустимая концентрация вредных паров мазута в воздухе начинается от 10 миллиграммов на один кубический метр. Взрывоопасной считается концентрация паров мазута от 1,4 до 8%. Предельно допустимая концентрация вредных паров мазута в воздухе начинается от 10 миллиграммов на один кубический метр. Взрывоопасной считается концентрация паров мазута от 1,4 до 8%.

Пары мазута могут попасть в дыхательные пути при вдыхании, с пищей или водой. В результате этого у отравившегося могут: слезиться глаза;

повышаться возбудимость центральной нервной системы;

учащаться пульс;

появляться головокружение и общая слабость.

Интересно При легких отравлениях может возникнуть кашель, слезотечение, боль в груди и чувство сухости в горле, при остром человек чувствует головную боль, головокружение, слабость. При легких отравлениях может возникнуть кашель, слезотечение, боль в груди и чувство сухости в горле, при остром человек чувствует головную боль, головокружение, слабость.

При длительном воздействии паров мазута могут быть приступы удушья, атрофического ринита, возникает поражение зубов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что известно о пострадавших и погибшем в Анапе Накануне, 15 января, глава краснодарского Минздрава Евгений Филиппов рассказал, что с 18 декабря в местные больницы с признаками интоксикации обратились 146 волонтеров, которые участвовали в уборке пляжей от мазута в Анапе. Трех добровольцев пришлось госпитализировать, их уже выписали. «В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировали», — рассказал он в своем в Telegram-канале. Врач-пульмонолог первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман в разговоре с 360.ru высказал сомнения относительно токсичности мазута. «Если рассуждать теоретически: мазут не очень летучая субстанция. Морской берег, открытое пространство, ветер — каким образом там могут создаться какие-то концентрации нефтепродуктов, да еще и зимой? Это вопрос причинно-следственной связи», — указал специалист.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Пальман указал, что у него, как у врача, есть сомнения относительно новостей об отравлении. «Они чистят пляжи не первую неделю. И внезапно с волонтерами начали случаться отравления. Если бы были высокие концентрации вредных веществ, то отравления начались бы в первые дни. А что там сейчас, мне непонятно», — отметил врач. Новости о первых интоксикациях появились в декабре, когда начались массовые работы по очистке пляжей от нефтепродуктов. Но об этом заговорили громко только сейчас — после сообщения местного Минздрава.

Симптомы отравления действительно могут напоминать ОРЗ, пояснил пульмонолог. Почему случаи недомогания не относят к вирусным заболеваниям, он объяснить не смог. «Может быть, это не мазут? Может быть, другие причинно-следственные связи? Я даже не пытаюсь предположить какие, я просто рассуждаю вслух», — отметил Пальман.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Мог ли юноша с астмой умереть от испарений мазута — мнение пульмонолога По сообщению Kub Mash, 17-летний студент Анапского индустриального техникума погиб. Юноша, который помогал чистить пляж от мазута, якобы страдал астмой. В техникуме указали, что учащиеся действительно участвуют в ликвидации последствий аварии в Керченском проливе, но помогать разрешают только совершеннолетним. Представители учебного заведения заверили, что скончавшегося молодого человека не включали в организованные группы.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Двоюродный брат студента Михаил подтвердил, что тот участвовал в уборке, но самостоятельно или в составе группы — неизвестно. По его словам, после посещения пляжа молодому человеку стало плохо, скорая не успела к нему доехать. «По поводу молодого человека все тоже странно. С одной стороны, тяжелый астматик, надышавшись большим количеством вредных веществ, в том числе химических, может получить тяжелое обострение и от этого умереть. Но если у него настолько тяжелая астма, каким образом его туда понесло?» — задался вопросом Александр Пальман. В комментариях к посту о смерти юноши одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» утверждала, что погибший студент не был астматиком. На это же указала в беседе с 360.ru подруга молодого человека. Официальных данных о состоянии его здоровья нет.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Пальман отметил, что заработать обострение имеющегося заболевания на фоне произошедшего в Анапе достаточно легко. «Но для того, чтобы человек с астмой в таких условиях умер, должны быть весьма тяжелое течение болезни и немалая концентрация вредных веществ <…> На ровном месте умереть от бронхиальной астмы надо умудриться», — уточнил Пальман. Врач добавил, что случай требует детального разбирательства компетентных органов, токсикологов и осторожных комментариев. Собеседник 360.ru отметил, что сложно делать выводы без истории болезни молодого человека и данных о том, при каких обстоятельствах развивалось отравление. «Для меня неочевидно, что это мазут. Возможно, там есть что-то еще. И тогда тем более нужно выяснять, что это», — отметил пульмонолог.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Меры предосторожности при работе с мазутом В разговоре с 360.ru волонтер Александр рассказал, что обстановка в зоне уборки мазута была в первые дни непростой и остается такой сейчас. «Первые три-четыре дня, когда были выбросы легких фракций с бензолом — самым ядовитым ингредиентом нефти, запах был. Все работали с третьего дня в угольных респираторах. Сейчас запаха практически нет», — отметил доброволец. По его словам, средств индивидуальной защиты хватает всем волонтерам с избытком. «Я бы даже сказал, расточительство есть. Например, активисты выбрасывают инвентарь, который предназначается на неделю, через несколько часов», — пояснил Александр.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Пальман напомнил, что от вредных испарений на 100% может защитить только противогаз. «Когда происходит промышленная авария или ведутся работы по обеззараживанию, люди надевают противогазы и спецодежду. Насколько волонтеров защитят респираторы, которые используют на стройках при лакокрасочных работах, непонятно. Обычная медицинская маска однозначно не сработает», — отметил врач. Краснодарский Минздрав опубликовал памятку по мерам безопасности при ликвидации разлива нефтепродуктов. Волонтеру необходимо использовать: средства индивидуальной защиты органов дыхания;

защитные перчатки;

специальные костюмы и обувь;

увлажняющие кремы для защиты кожи.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Существует особый алгоритм работы: подходить следует с наветренной стороны;

избегать прямых или опосредованных контактов с мазутом без спецодежды и СИЗ;

работать без перерывов не более двух часов;

отдыхать в подготовленных и обогреваемых местах с чистым воздухом;

после работы спецодежду нужно упаковать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт. При ухудшении самочувствия следует обратиться к медикам. На береговой линии развернули мобильный штаб территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края. Также мобильная бригада постоянно патрулирует береговую линию и шесть врачебно-фельдшерских постов. «В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача — анестезиолога-реаниматолога. Привлечены 35 волонтеров-медиков», — рассказал региональный министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Фото: 360.ru

Фельдшер выездной бригады территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина рассказала 360.ru, что в зоне уборки мазута бригады врачей по три человека работают ежедневно с 09:00 до 17:00. На месте круглосуточно дежурят медпункты.

Для справки. По данным МЧС России, на 16 января собрали почти 165 тысяч тонн замазученного песка и грунта, из них 125 тысяч уже вывезли. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали более 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовали 925 килограммов сорбентов. Работы по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе продолжаются.