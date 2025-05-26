«Помешали детские босоножки и платья?» Кто и зачем поджег волонтерский штаб в Ленобласти
В сгоревшем волонтерском штабе в Ленобласти оценили ущерб от поджога
Вещи, хранившиеся в пострадавшем от пожара волонтерском штабе в Ленобласти, должны были отправить в том числе детям в ПВЗ Курской области. Что известно о масштабах случившегося — в материале 360.ru.
Как случился пожар
В беседе 360.ru руководитель муниципального штаба Подпорожского района «Мы Вместе» Татьяна Догадина рассказала, что центр создали осенью 2022 года. Его основная цель — помощь военным.
Волонтеры занимались организацией сбора гуманитарной помощи и адаптировались к потребностям военнослужащих — поставляли одежду, экипировку, лекарства, шили для солдат маскировочные сети.
Пожар случился в субботу ночью. О происшествии Татьяна узнала после звонка одного из военных, который оказался неподалеку. Она сразу отправилась на место ЧП, но ее туда не пустили.
Огонь, по ее словам, уничтожил большую часть находящейся в штабе гумпомощи.
«И я попала туда только утром. Да, штаб действительно сгорел. Не целиком. Ну, вот все, что было там. Было очень много одежды детской и обуви от трех до 12 лет для детей. Нам пожертвовали эту гумпомощь, совершенно новая одежда и обувь. <…> Очень жалко, потому что мы готовили эту отправку для деток с ПВЗ Курской области», — рассказала она.
Также на сгоревшем складе были медикаменты, обмундирование для бойцов, разные технические приборы и генератор. Огонь уничтожил почти все.
«Очень обидно. Я считаю, что вот этот человек, [который поджег], целенаправленно знал, где штаб, знал, где склад там. Потому что он поджег именно склад. Зачем он это сделал? Ему помешали детские босоножки и платья? Это просто кошмар для меня», — заявила собеседница 360.ru.
Поджигателя поймали
Татьяна призналась, что после пережитой ситуации ей страшно продолжать волонтерскую деятельность, но она, как и ее соратники, все равно будет заниматься ей. Эта работа необходима, многие надеются на помощь от штаба, люди объединились для большого и доброго дела, указала она.
Поджигателя уже нашли. После сообщения в полицию о возгорании в штабе силовики оперативно прибыли на место ЧП. Они вышли на след подозреваемого, поймали его и доставили в следственные органы.
Собеседница 360.ru назвала поджог спланированной акцией. Насколько ей известно, подозреваемый испытывает к ней личную неприязнь. Более точную информацию позже предоставят следователи.
«Я благодарна полицейским, Следком и полиция сработали очень оперативно, его задержали быстро. Он попал в видеокамеру. Когда я уже, наверное, приехала, уже через полчаса было известно, что его задержали», — добавила Татьяна.
Произошедшее, по ее мнению, указывает на необходимость усиления безопасности в волонтерских штабах — тревожные кнопки и хорошее видеонаблюдение. Вероятно, сотрудники центра обратятся к губернатору Ленинградской области с этим вопросом.