«Помешали детские босоножки и платья?» Кто и зачем поджег волонтерский штаб в Ленобласти

Вещи, хранившиеся в пострадавшем от пожара волонтерском штабе в Ленобласти, должны были отправить в том числе детям в ПВЗ Курской области. Что известно о масштабах случившегося — в материале 360.ru.

Пожар случился в субботу ночью. О происшествии Татьяна узнала после звонка одного из военных, который оказался неподалеку. Она сразу отправилась на место ЧП, но ее туда не пустили.

Огонь, по ее словам, уничтожил большую часть находящейся в штабе гумпомощи.

«И я попала туда только утром. Да, штаб действительно сгорел. Не целиком. Ну, вот все, что было там. Было очень много одежды детской и обуви от трех до 12 лет для детей. Нам пожертвовали эту гумпомощь, совершенно новая одежда и обувь. <…> Очень жалко, потому что мы готовили эту отправку для деток с ПВЗ Курской области», — рассказала она.

Также на сгоревшем складе были медикаменты, обмундирование для бойцов, разные технические приборы и генератор. Огонь уничтожил почти все.

«Очень обидно. Я считаю, что вот этот человек, [который поджег], целенаправленно знал, где штаб, знал, где склад там. Потому что он поджег именно склад. Зачем он это сделал? Ему помешали детские босоножки и платья? Это просто кошмар для меня», — заявила собеседница 360.ru.