Задержан поджигатель волонтерского склада в Ленобласти

В Ленобласти полицейские задержали жителя Подпорожья, подозреваемого в поджоге волонтерского штаба с вещами для бойцов СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, после того, как в полицию сообщили о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи, силовики прибыли на место происшествия. Они установили, что вероятной причиной пожар стал поджог. Сгорела вся гумпомощь, а также имущество волонтерской организации.

«Мои коллеги вышли на след предполагаемого поджигателя, им оказался 40-летний местный житель», — рассказала Волк.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в следственные органы.

Ранее администрация Ленобласти сообщила о пожаре на складе волонтеров в Подпорожье. Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина уточнила, что сгорела гумпомощь, которую планировали отправить на фронт 29 мая.