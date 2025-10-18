Спасатели вновь отправились на поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатели вновь выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горно-таежной местности Красноярского края. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого профессионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель» .

По заявке полиции в Партизанский район направлена группировка спасателей. Они обследуют труднодоступные участки тайги на квадроциклах и пешком.

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября после выхода в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин. Они не регистрировали маршрут в МЧС и ушли без сопровождения.

Спустя два дня после исчезновения о пропаже заявили родственники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

К началу октября в поисках участвовали около 250 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолетный отряд. Однако из-за ухудшения погоды воздушные поиски пришлось прекратить.