Сегодня 13:47 Подростки из Химок не дают житья людям. Как найти на них управу? В Химках подростки распылили баллончик в лицо мужчине из-за замечания 0 0 0 Эксклюзив

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Банда подростков терроризирует целый район в Химках. Молодые люди пьют, ругаются, кричат и кошмарят людей. Недавно они напали с перцовым баллончиком на одного из местных жителей во дворе на Молодежной улице. В подробностях разбирался 360.ru.

Попросил вести себя потише и получил струю из баллончика Пострадавший мужчина рассказал, что сейчас чувствует себя нормально, но врачи запретили носить линзы, и теперь он временно «подслеповатый». «У нас с завидной регулярностью во дворе молодежь распивает алкоголь, начинает орать и так далее. Поскольку двор как колодец, все это очень слышно. Когда крики до пяти утра, это очень, мягко говоря, дискомфортно», — объяснил собеседник 360.ru. По его словам, в день нападения ситуация была такая же — подростки облюбовали детскую площадку и шумели.

Весь двор в компаниях. К самой громкой я и подошел, попросил куда-то переместиться. Слово за слово — начался конфликт, в ходе которого мне и прыснули из баллона в лицо. Изначально все было более-менее корректно, а потом начался разговор из серии: «А что вы нам сделаете?» Вот результат. <…> Никакого физического насилия не было, я никого не бил. Житель Химок

Собеседник 360.ru подчеркнул, что ситуация настолько накалилась, что жильцы уже на пике. О том, что происходит на площадке, знают многие, в полицию обращались не один раз, но молодежь продолжает собираться во дворе и пить алкоголь. Жена пострадавшего отметила, что провела с мужем в больнице всю ночь. Но когда супруги вернулись утром домой, вечеринка подростков еще не закончилась.

До утра мы были там, пытались ему глаза открыть, промыть. И вот в пять часов вернулись — во дворе та же самая история, никто еще не разошелся. Все было весело, громко и шумно. Супруга пострадавшего

Другая жительница дома подтвердила, что двор у подростков — место сходок и постоянных разборок. «Они там днем, вечером и ночью. Мамочки с детьми с колясками гуляют. Им даже присесть иногда негде», — пожаловалась она.

Фото: 360.ru

Во всем виноват магазин? С магазином, который здесь же торгует алкоголем, борются уже лет 10, но до сих пор не могут закрыть. В нем, по словам химчанки, подросткам продают не только спиртное, но и наркотики. «Все благодаря этому магазину, который у нас в доме и общеизвестный. <…> Вся молодежь сюда приходит. Он 24 часа работает, продают всем подросткам, как мы знаем, и не только алкоголь, но и какие-то наркотические средства», — заявила женщина. Несколько раз жильцы вызывали скорую детям, которые были в неадекватном состоянии. Только недавно помощь понадобилась девушке. «Вакханалия с песнями, с криками, матом, драками. Что только не происходит! В подъезды они потом ломятся в туалет», — сказала собеседница 360.ru. По ее словам, сейчас настал край: жильцы не знают, как закрыть магазин, и предположили, что его кто-то крышует. В ГУ МВД по Московской области заявили, что после происшедшего на детской площадке на Молодежной улице начали проверку.

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Облюбовали несколько детских площадок и не дают житья никому Двор на Молодежной улице не единственный, который захватила группа подростков. Местные жители уверяют, что буйные дети терроризируют и другие дома — начиная с 59-го. В беседе с 360.ru они отметили, что школьники пьют под окнами, громко матерятся и обсуждают непристойности, вплоть до собственных сексуальных фантазий. До поломанных качелей и испорченных площадок им дела нет. А проблеме уже не первый год.

В прошлом году мы просили деревянные качели спилить. Потом несколько веранд, чтобы подростки там не собирались, не кричали, не пили и при этом чтобы еще и не занимались на открытой территории сексом. Жительница Химок

Осенью прошлого прошлого года, заявила еще одна женщина, под одной из лавочек лежала без сознания девушка. Возможно, из-за того, что употребила употребила неизвестные вещества.

На мужчину, выразила уверенность химчанка, подростки напали из-за того, что он сделал замечание. Собеседница 360.ru пояснила, что в их дворе с молодежью обычно общаются женщины и делают это очень мягко.

Мы просто просим, уговариваем, не провоцируем, а давим на жалость, что мы устали, нам на работу вставать в пять утра, что нужно укладывать детей спать, потому что от резких звуков груднички просыпаются. Жительница Химок

Она тоже пожаловалась на проблему с продажей алкоголя детям и заявила, что подобное практикуют в нескольких магазинах. Проблемой уже заинтересовались в СК. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате Следкома.