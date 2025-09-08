Подростки 3 дня насиловали и били пенсионерку в ее доме: снимала зверства 8-летняя девочка
Избившие пенсионерку дети в Нижегородской области сняли более 50 видео
Абсолютно жуткая и не укладывающаяся в голове история случилась в Городецком районе Нижегородской области: группа подростков три дня издевалась над беззащитной пенсионеркой. Самой младшей участницей зверств оказалась восьмилетняя девочка, которая снимала их на телефон. В общей сложности подельники сняли более 50 видео. Бабушку били битой, насиловали, обрили голову и вываляли в перьях.
Заперли в доме и били каждый день
Пожилая женщина, над которой издевались подростки, всю жизнь прожила в этом селе. В последнее время она часто находилась у магазина, просила прохожих о помощи.
«Совершенно безобидная старушка, иногда выпивала. <…> Пенсия у нее мизерная, конечно, на все не хватало. Поэтому могла попросить копеечку», — рассказали местные жители журналистам «Кстати».
Именно это и привлекло подростков — двух тринадцатилетних мальчиков и восьмилетнюю девочку. Они выследили дом бабушки и ворвались к ней. В первый день избили битой, сломали руки и ноги, чтобы она не могла убежать и позвать на помощь. Учитывая, что старушка была одинокой, ее отсутствие заметили не сразу.
«Они к ней ходили на протяжении трех дней — били битой, насиловали, обрили налысо и изваляли в перьях», — отметили очевидцы.
На одном из видео запечатлено, что женщину запирали на ключ и уходили. На следующий день мучители снова возвращались и продолжали издевательства.
Садисты сняли более 50 видео
В общей сложности компания записала более 50 жутких видеороликов. Девочка размещала их в соцсетях и хвасталась перед сверстниками. Несколько дней подростки обменивались шокирующими кадрами, а потом они оказались у одного из родителей. Лишь после этого поднялся шум.
«Мы вспомнили, что старушку не видно уже несколько дней. Оказалось, все это время над ней издевались», — заявили односельчане пострадавшей.
По их словам, когда после ЧП люди вместе с полицейскими зашли в дом к старушке, она лежала на полу лицом вниз. Вся кожа женщины посинела, на ней почти не было живого места.
Сейчас бабушка находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь. У пожилой пациентки множество переломов рук и ног, сломаны ребра и повреждены внутренние органы.
Кого из мучителей задержали
По информации KP.RU, пока из всей компании малолетних мучителей задержали только одного — самого активного садиста. Оказалось, что его семья уже давно находилась под пристальным вниманием органов опеки: мать детей уехала из региона, бросив отпрысков на попечение тети, хотя та даже не является их законным представителям.
Ранее детей уже изымали из семьи, но потом решили вернуть обратно.
«Совместно с полицией предприняты меры по изоляции подростка, проходящего основным обвиняемым по данному ЧП. В настоящее время с ним ведутся следственные действия. Со своей стороны, по линии органов опеки, мы оперативно собрали консилиум, на котором решено инициировать процесс ограничения родителей в правах в отношении других детей в семье: иные профилактические меры себя исчерпали», — сообщил журналистам глава Городецкого района Александр Мудров.