Подростки 3 дня насиловали и били пенсионерку в ее доме: снимала зверства 8-летняя девочка

Абсолютно жуткая и не укладывающаяся в голове история случилась в Городецком районе Нижегородской области: группа подростков три дня издевалась над беззащитной пенсионеркой. Самой младшей участницей зверств оказалась восьмилетняя девочка, которая снимала их на телефон. В общей сложности подельники сняли более 50 видео. Бабушку били битой, насиловали, обрили голову и вываляли в перьях.

Заперли в доме и били каждый день

Пожилая женщина, над которой издевались подростки, всю жизнь прожила в этом селе. В последнее время она часто находилась у магазина, просила прохожих о помощи.

«Совершенно безобидная старушка, иногда выпивала. <…> Пенсия у нее мизерная, конечно, на все не хватало. Поэтому могла попросить копеечку», — рассказали местные жители журналистам «Кстати».

Именно это и привлекло подростков — двух тринадцатилетних мальчиков и восьмилетнюю девочку. Они выследили дом бабушки и ворвались к ней. В первый день избили битой, сломали руки и ноги, чтобы она не могла убежать и позвать на помощь. Учитывая, что старушка была одинокой, ее отсутствие заметили не сразу.

«Они к ней ходили на протяжении трех дней — били битой, насиловали, обрили налысо и изваляли в перьях», — отметили очевидцы.

На одном из видео запечатлено, что женщину запирали на ключ и уходили. На следующий день мучители снова возвращались и продолжали издевательства.