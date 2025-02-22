Извращенец надругался над 66-летней соседкой по коммуналке в Петербурге

Neva.Today: в Петербурге мужчина два года мучил соседку по коммуналке

Пожилая петербурженка стала жертвой извращенца. Сосед по коммунальной квартире два года издевался над пенсионеркой, а потом изнасиловал ее. Подробности сообщило издание Neva.Today .

В коммунальной квартире в Красногвардейском районе мужчина два года терроризировал 66-летнюю соседку: кидал в нее обувь, бил по голове, запирал в туалете.

Изнасилование произошло 28 января. Мужчина запер соседку в туалете, а когда она открыла дверь, то увидела его со спущенными штанами. Применив физическую силу, мужчина напал на пенсионерку и надругался над ней. Он прекратил насильственные действия, когда женщину вырвало. Подозреваемый побежал отмываться в ванную комнату.

Женщина не обращалась в полицию, так как на протяжении месяца плохо себя чувствовала. Заявление она смогла написать только 20 февраля.

В середине февраля полиция задержала 22-летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в изнасиловании нетрезвой подруги.