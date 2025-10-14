Размозжил голову молотком. Появились подробности жестокой расправы геймера над знакомым

Фанат Red Dead Redemption 2 спланировал жесткое убийство друга в Петербурге, размозжил ему голову молотком и исполосовал ножом. А после этого опубликовал видео из игры. Подробности жесткой расправы — в материале 360.ru.

Геймер Владимир из Ухты купил молоток и нож, выложил в Сеть ролик с расстрелом из популярной игры RDR2 и отправился в квартиру своего земляка-сверстника. По данным Baza, молодой человек без видимых причин забил друга молотком, а затем нанес ему более 15 ножевых ранений в шею.

Как выяснилось, подозреваемый вел блог в соцсетях, где часто публиковал записи геймплея с убийствами и страшные видеоролики с взрывами голов, созданные с помощью ИИ. Также предполагаемый убийца выкладывал свои неоднозначные фото, например с кухонным топориком.

После совершенного убийства Владимир планировал покончить с собой, сообщил источник 360.ru.

«В Питере 19-летний юноша с маниакальными наклонностями расправился с одноклассником с помощью ножа и молотка на Среднерогатской, а затем уехал домой и пытался покончить с собой», — отметил собеседник.

В предсмертной записке он попросил кремировать его и отметил, что некий Н. может забрать все его вещи.