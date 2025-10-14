Размозжил голову молотком. Появились подробности жестокой расправы геймера над знакомым
Подозреваемый в жестоком убийстве геймер работал в Петербурге курьером
Фанат Red Dead Redemption 2 спланировал жесткое убийство друга в Петербурге, размозжил ему голову молотком и исполосовал ножом. А после этого опубликовал видео из игры. Подробности жесткой расправы — в материале 360.ru.
Геймер Владимир из Ухты купил молоток и нож, выложил в Сеть ролик с расстрелом из популярной игры RDR2 и отправился в квартиру своего земляка-сверстника. По данным Baza, молодой человек без видимых причин забил друга молотком, а затем нанес ему более 15 ножевых ранений в шею.
Как выяснилось, подозреваемый вел блог в соцсетях, где часто публиковал записи геймплея с убийствами и страшные видеоролики с взрывами голов, созданные с помощью ИИ. Также предполагаемый убийца выкладывал свои неоднозначные фото, например с кухонным топориком.
После совершенного убийства Владимир планировал покончить с собой, сообщил источник 360.ru.
«В Питере 19-летний юноша с маниакальными наклонностями расправился с одноклассником с помощью ножа и молотка на Среднерогатской, а затем уехал домой и пытался покончить с собой», — отметил собеседник.
В предсмертной записке он попросил кремировать его и отметил, что некий Н. может забрать все его вещи.
Отец подозреваемого Роман рассказал 360.ru, что сын переехал в Петербург после окончания учебы в Сыктывкаре и стал работать курьером.
«На той неделе разговаривали. Вроде все хорошо было. <… > С другом каким-то снимал квартиру», — сказал Роман.
Погибшего он не знает, предположительно, это был одноклассник напавшего.
Роман также отметил, что сын стоял на учете в ПНД в Ухте, после того как подрался в школе. Но отец не замечал никаких проблем у сына. Он признался, что не думал, что молодой человек может пойти на подобное преступление.
Я вообще в шоке.
Роман
Также он добавил, что его ребенок увлекался компьютерными играми, как и все дети.
«Уехал и прекратил играть, а так, можно сказать, все детство в компьютере сидел», — добавил Роман.
Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний молодой человек.
Как уточнили в СК, вечером 13 октября в квартире на Среднерогатской улице в Санкт-Петербурге нашли тело молодого человека 2005 года рождения. На нем были следы насильственной смерти. По предварительным данным, между знакомыми произошел конфликт. В ходе ссоры один из участников нанес другому смертельные удары молотком и ножом.
«После совершения преступления он вызвал скорую медицинскую помощь и попытался свести счеты с жизнью, однако ему была оказана помощь, и он доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови. Назначены судебные экспертизы.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.