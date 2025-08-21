Сегодня 13:22 Подрались и разошлись с миром. Виновник ДТП с участием Блиновского раскрыл детали Водитель авто рассказал подробности ДТП и драки с участием Блиновского 0 0 0 Эксклюзив

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей стал участником ДТП и драки в Москве. Кого признали виновником аварии и за что муж блогерши получил по лицу — в материале 360.ru.

ДТП с Блиновским в Москве 21 августа Избранник 43-летней «королевы марафонов» 21 августа стал участником дорожной потасовки на перекрестке на Шаболовке. Блиновский ехал на мотоцикле Ducati Diavel, при выезде с парковки он совершил неаккуратный маневр и повредил зеркало кроссовера. Водитель авто разбил Алексею голову и нос. На место пришлось вызывать экстренные службы. «Я ехал по улице Шаболовка, намеревался повернуть во двор. Начал поворот, в этот момент меня стал обгонять мотоциклист справа. Я остановиться не успел, мы столкнулись. Он мне снес зеркало, а потом врезался в забор», — рассказал 360.ru водитель машины Сергей.

Фото: 360.ru

За что избили Блиновского Автомобилист заверил журналистов, что Блиновский набросился на него первым: подошел к машине после ДТП и устроил ссору. «Я открыл окно, чтобы с ним поговорить, он начал ругаться, пытаться меня ударить, нападал на меня. Потом он отошел, я вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Он снял шлем и пошел на меня опять нападать, пытался ударить, схватил, повалил на землю. Я встал и начал пытаться его успокоить, чтобы он остановился, перестал драться, чтобы все спокойно обсудить с ним», — поделился Сергей. По его словам, остановить Блиновского не удалось. «Я понял, что надо защищаться, и один раз ударил в голову. Его это не остановило, он продолжал нападения, я ударил его еще раз. После этого он остановился, на этом мы разошлись. <…> Мы друг к другу претензий не имеем, разошлись по-дружески, можно сказать», — подчеркнул автомобилист.

Фото: 360.ru

Кто виноват в ДТП на Шаболовке Изначально в СМИ появилась информация о том, что Блиновского признали виновным в аварии. Водитель машины Сергей отметил, что это не так. «Я вызвал ДПС, все сейчас оформили. Но, судя по постановлению, виноват я, что я неправильно поворачивал. Я написал, что не согласен», — подчеркнул он. Сам Блиновский отказался от комментариев. После аварии он активно кому-то звонил и всячески избегал журналистов.

Фото: 360.ru

Другие нарушения Блиновского на дороге На своем мотоцикле Блиновский восемь раз нарушил правил, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, байком Ducati Diavel 2020 года выпуска предприниматель владеет с прошлого ноября. «За это время накатал восемь штрафов на сумму в 10,5 тысячи рублей. Все нарушения собрал за два месяца с середины июня», — написали авторы поста. Большинство из них связаны с превышением скорости от 20 до 40 километров в час. Блиновского также наказывали штрафом за неоплаченный проезд по платной дороге.