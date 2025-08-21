Блиновскому разбили голову и нос за ДТП в Москве

Мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею разбили голову и нос за ДТП на Шаболовке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Блиновский снес зеркало автомобиля на перекрестке — водитель вышел и избил виновника аварии. На место прибыли полиция и скорая помощь.

Момент столкновения попал на видео, ролик появился в Сети. На кадрах видно, как муж Блиновской ехал на своем мотоцикле, пытаясь обогнать поток машин. В один момент он снес зеркало ехавшего попутно кроссовера, когда тот включил поворотник.

По данным Telegram-канала Shot, Блиновский первый напал на водителя авто, набросившись на него через окно.

В мае 2025 года с двух фирм мужа Блиновской начали принудительное взыскание двух миллионов рублей, которые не платят налоги.