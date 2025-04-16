Питбуль перегрыз горло йорку на площадке для собак в питерском ЖК «Чистое небо»
В Санкт-Петербурге в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте щенок питбультерьера перегрыз горло йоркширскому терьеру на площадке для выгула собак. Об этом 360.ru рассказали очевидцы случившегося.
Женщина пришла на площадку со щенком питбуля и спустила его с поводка. По словам очевидцев, в начале щенок спокойно играл с другими собаками, но в какой-то момент набросился на йорка и перегрыз ему горло.
Один из очевидцев попытался разжать пасть питбулю, но было уже поздно.
Кроме самой хозяйки пострадавшего йорка, потасовку двух собак наблюдали и ее дети. По словам подруги женщины, сейчас вся семья пребывает в сильном шоке после случившегося.
Местные жители выразили мнение, что отпускать нетренированную бойцовскую собаку играть с собаками мелких пород опасно. Кроме того, с любой собакой необходимо заниматься и воспитывать.
«У меня маленькая собака, ходим отрабатывать там команды, когда никого нет. С любой, даже маленькой собакой надо заниматься», — отметила одна из очевидец происшествия.
Некоторые свидетели произошедшего считают, что вина за произошедшее полностью лежит на хозяйке питбуля.
В данном случае человек привел потенциально опасную невоспитанную собаку на прогулку. Спустил ее с поводка. И здесь его полная ответственность в произошедшем.
местная жительница Татьяна
Однако есть и противоположные мнения. Некоторые из жильцов ЖК высказали мнению, что площадка предназначена для того, чтобы спускать собаку с поводка, а беречь собаку от нападения — это забота хозяина.
«Эта площадка специально для того и создана, чтоб на ней собак отпускали с поводка. Всех собак. У меня чихуахуа, я тоже с ней гуляю на этой площадке. Но если там играют крупные собаки (а они тоже там должны быть!), то у меня хватает ума не заходить туда или гулять в другой части площадки, или взять на руки», — заявила проживающая в этом ЖК Ирина.
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