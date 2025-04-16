Питбуль перегрыз горло йорку на площадке для собак в питерском ЖК «Чистое небо»

В Санкт-Петербурге в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте щенок питбультерьера перегрыз горло йоркширскому терьеру на площадке для выгула собак. Об этом 360.ru рассказали очевидцы случившегося.

Женщина пришла на площадку со щенком питбуля и спустила его с поводка. По словам очевидцев, в начале щенок спокойно играл с другими собаками, но в какой-то момент набросился на йорка и перегрыз ему горло.

Один из очевидцев попытался разжать пасть питбулю, но было уже поздно.

Кроме самой хозяйки пострадавшего йорка, потасовку двух собак наблюдали и ее дети. По словам подруги женщины, сейчас вся семья пребывает в сильном шоке после случившегося.

Местные жители выразили мнение, что отпускать нетренированную бойцовскую собаку играть с собаками мелких пород опасно. Кроме того, с любой собакой необходимо заниматься и воспитывать.

«У меня маленькая собака, ходим отрабатывать там команды, когда никого нет. С любой, даже маленькой собакой надо заниматься», — отметила одна из очевидец происшествия.

Некоторые свидетели произошедшего считают, что вина за произошедшее полностью лежит на хозяйке питбуля.