Три года в яме без ласки и света. Собаку-маугли пытаются спасти из бетонного плена под Брянском

В Дятькове Брянской области щенок случайно оказался в яме, накрытой плитой, и провел там три года без возможности выбраться. Его кормила местная пенсионерка, но сейчас женщина попала в больницу, сообщил Telegram-канал Baza .

Несколько лет назад рабочие вырыли во дворе дома яму, куда и провалился крошечный щенок. Его не заметили, а после окончания ремонта яму прикрыли тяжелой бетонной плитой.

Выбраться собака теперь не может. Еду ей все это время носила местная жительница. Она спускала припасы на веревке, пса прозвали Малышом. Освободить его без посторонней помощи не выйдет — плита слишком тяжела.

С тех пор прошло три года. Щенок вырос, но все это время оставался в заточении. Недавно пенсионерка попала в больницу и попросила соседей присматривать за псом. Об истории узнали волонтеры и подключились к спасению.

По их словам, чтобы достать собаку, необходимо поднять тяжелую бетонную плиту, что возможно только со специальной техникой. Активисты уже обратились в местную администрацию за поддержкой. Остается и другой вопрос — как адаптировать собаку к жизни на свободе.

По словам волонтеров, животное крайне пугливое, прячется при виде людей. Малыш не знает, что такое прогулка, прикосновение человека или солнечный свет — за три года он ни разу не покидал свое бетонное укрытие.

Ранее застрявшую в решетке вольера собаку спасли в Шаховской.