Автобус упал в Мойку: кто помогал спасать людей из реки | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 19:13 Первым выбрался водитель. Как очевидцы помогали спасать людей утонувшего автобуса Капитан катера Карасев рассказал о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса РИА «Новости»

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Капитан прогулочного катера Ян Карасев был одним из тех, кто пришел на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса. По его словам, он постарался сделать все, что было в его силах. Подробностями ЧП 10 мая молодой человек поделился в беседе с 360.ru.

В минувшую пятницу Карасев был на работе, выполнял стандартный маршрут, следуя от Новой Голландии. На месте происшествия оказался не в числе первых — его катер пропускал теплоходы, выходившие из Крюкова канала в Мойку.

«Я пропускал теплоходы, и сначала мы слышали грохот на набережной. Гости потом сказали, что увидели, как автобус сносил столбы, сам я этого не видел, так как смотрел по сторонам, потому что должен видеть, что происходит вокруг», — пояснил Карасев.

Момент падения автобуса в Мойку произошел на его глазах. Транспорт ушел под воду целиком за считаные секунды, добавил капитан.

Первое, что мы увидели, что выбрался водитель, ему люди с набережной начали кричать, чтобы открывал люки, он поплыл в сторону автобуса, чтобы открыть их, но у него не получалось, и с моста начали прыгать ребята молодые. Ян Карасев

Спрыгнувшие в воду мужчины помогли капитану открыть люк, затем, по словам Карасева, один из молодых людей начал вытаскивать пенсионера, который смог выплыть сам через лобовое стекло автобуса.

«После команды теплохода, что они уходят направо, чтобы был маневр для меня, меня попросили подняться наверх и начинать помогать вытаскивать пострадавших, которые будут выплывать из автобуса. До этого теплоходы скидывали туда спасательные круги и жилеты, чтобы люди остались на плаву», — уточнил собеседник 360.ru.

Первым на катер подняли пожилого мужчину, которому помог парень, спрыгнувший с моста. Обоих доставили на борт теплохода, чтобы люди смогли отогреться.

«Затем уже парни начали кричать: „Заберите нас“, мы вернулись, забрали их и водителя, который был вместе с ними, доставили на теплоход, попросили, чтобы команда теплохода ни в коем случае не отпускала водителя никуда, дождались МЧС, полицию и скорую», — вспомнил Карасев.

Пожилой пассажир автобуса, которого подняли на катер, находился в шоковом состоянии, добавил он.

У дедушки был шок, потрясение. И первая фраза, которую он сказал, когда выходил с катера на теплоход: «Где моя жена?» Мы ему сказали, что ее достают, чтобы он не переживал. Ян Карасев

Говоря о состоянии водителя, капитан отметил, что тот был в сознании, своими ногами перешел с катера на теплоход.

Данных о том, сколько пассажиров было в автобусе, он не предоставил. Но, как уточнил Карасев, мужчина рассказал об этом прыгнувшим с моста молодым людям.

«Парни с его слов сказали, что в автобусе было около 10 человек. Мы только дедушку спасли. Женщине, которую вытащили через люк, не смогли оказать первую помощь, она нахлебалась воды», — пояснил он.

Капитан добавил, что, если бы была возможность сделать больше для пассажиров, они обязательно так и поступили бы. Постарались сделать все возможное, заключил Карасев.